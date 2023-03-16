TRACK & FIELD
Class D UNK Invite
Boys area results
55 meter dash - 1, Carson Glunz, Wallace, 6.79. 2, Blake Lusk, 6.99.
200 meter - 1, Dillon Miller, Brady, 23.87. 2, Blake Lusk, Brady, 24.75. 3, Carson Glunz, Wallace 25.03. 7, Gatlin Carr, Brady, 26.43.
400 meter - 1, Blake Lusk, Brady, 54.62.
800 meter - 8, Levi Jurjens, Brady, 2:51.44.
1 mile - 1, Trey Robertson, Wallace, 4:51.66. 6, Jayden Tillman, Brady, 5:44.91.
3200 meter - 1, Trey Robertson, Wallace, 10:23.82. 5, Jayden Tillman, Brady, 12:26.74.
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55 meter hurdles - 1, Kyler Flaming, Brady, 9.11. 8, Adam Juarez, Wallace, 10:64.
4x400 relay - 6, Wallace, 5:12.25.
Shot Put - 3, Cameron Carr, Brady, 41-07.25. 5, Kyler Flaming, Wallace, 38-03.50. 7, Joel Miller, Brady, 36-02.25.
High Jump - 2, Kyler Flaming, Wallace, 5-04.
Long Jump - 7, Gatlin Carr, Brady, 16-03.50.
Triple Jump - 3, Gatlin Carr, Brady, 34-10.
Girls area results
55 meter dash - 1, Payton Stienike, Brady, 7.77. 4, Sierra Carr, Brady, 8.05. 7, Trina Pearson, Brady, 8.39.
200 meter - 1, Sierra Carr, Brady, 29.15. 3, Kendyl Flaming, Wallace, 29.59. 6, Lydia McGown, Brady, 30.89.
400 meter - 3, Brooke Bryant, Wallace, 1:12.36. 6, Mallory McConnell, Wallace, 1:15.95.
800 meter - 1, Ryleigh Hanson, Wallace, 2:47.89. 5, Reagan Pelster, Wallace, 3:03.44. 8, Mataiya Smith, Brady, 3:09.72.
1 mile - 1, Kaley Sauser, Wallace, 6:15.91. 3, Ashley Robertson, Wallace, 6:29.18. 4, Jocelyn Franzen, Brady, 6:32.38. 8, Elliana Robertson, Wallace, 6:45.96.
3200 meter - 1, Ashley Robertson, Wallace, 13:55.49. 2, Dajana Garrison, Wallace, 13:55.50. 3, Jocelyn Franzen, Brady, 14:02.54. 4, Elliana Robertson, Wallace, 14:41.98.
55 meter hurdles - 1, Kendyl Flaming, Wallace, 9:41. 2, Payton Stienike, Brady, 9:49. 7, Karlie Finley, Wallace, 10.86.
4x400 relay - 1, Wallace, 4:38.40 (Mariana Aceves-Lopez, Dajana Garrison, Ryleigh Hanson, Kendyl Flaming. 2, Brady, 4:41.34 (Sierra Carr, Ella Lydic, Lydia McGown, Payton Stienike).
4x800 relay - 1, Wallace, 11:27.34 (Mariana Aceves-Lopez, Ryleigh Hanson, Reagan Pelster, Kaley Sauser).
Shot Put - 2, Karlie Finley, Wallace, 33-10.25. 7, Taryn Stearns, Brady, 26-06.75. 8, Kendall McClintock, Wallace, 26-00.
High Jump - 3, Mallory McConnell, Wallace, 4-08. 5, Kendyl Flaming, Wallace, 4-06.
Pole Vault - 4,Trina Pearson, Brady, 7-06.
Long Jump - 3, Karlie Finley, Wallace, 14-05. 8, Dajana Garrison, Wallace, 13-02.
Triple Jump - 3, Brooke Bryant, Wallace, 29-07.50. 8, Abby Robison, Brady, 25-07.