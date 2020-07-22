...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
NEBRASKA...
NORTH PLATTE RIVER NEAR NORTH PLATTE AFFECTING LINCOLN COUNTY.
.THE NORTH PLATTE RIVER AT NORTH PLATTE IS FORECAST TO RISE TO
MODERATE FLOOD STAGE BY LATE TONIGHT DUE TO UPSTREAM RELEASES. THE
RIVER WILL REMAIN ABOVE FLOOD STAGE FOR THE NEXT SEVERAL DAYS AND
INTO THE WEEKEND.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE INTO AREAS WHERE WATER COVERS THE ROADWAY.
THE WATER DEPTH MAY BE TOO GREAT TO ALLOW YOUR CAR TO CROSS SAFELY
AND THE ROAD BENEATH MAY NOT BE INTACT. VEHICLES CAUGHT IN RISING
WATERS SHOULD BE ABANDONED QUICKLY.
DO NOT LET CHILDREN PLAY NEAR THE RIVER DURING HIGH WATER.
&&
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE NORTH PLATTE RIVER NEAR NORTH PLATTE.
* UNTIL FURTHER NOTICE.
* AT 9:00 AM TUESDAY THE STAGE WAS 6.4 FEET.
* FLOOD STAGE IS 6.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 6.5 FEET BY AFTER
MIDNIGHT TOMORROW. ADDITIONAL RISES MAY BE POSSIBLE THEREAFTER.
* IMPACT...AT 6.5 FEET...MODERATE AND MORE WIDESPREAD FLOODING OF LOW
LYING AND AGRICULTURAL LAND BEGINS ALONG THE NORTH BANK OF THE
NORTH PLATTE RIVER FROM HIGHWAY 83 TO APPROXIMATELY 4 MILES WEST OF
HIGHWAY 83 SOUTH OF NORTH RIVER ROAD. WATER ENCROACHMENT INTO SOME
RESIDENCES PROPERTY BEGINS ALONG AND SOUTH OF NORTH RIVER ROAD.
WATER ENCROACHMENT INTO LOW LYING AREAS OF CODY PARK WORSENS.
&&
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