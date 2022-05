High school students earn honor cords from MPCC

Mid-Plains Community College will award 339 blue and gold honor cords to area high school seniors to wear at their graduation ceremonies this spring.

The cords are used to recognize students who have taken the initiative to pursue college credit while still in high school. To earn one, a student must have successfully completed 12 or more credit hours through MPCC.

The following students will receive honor cords this year. Those who choose to continue their education at MPCC will also be eligible for increased financial assistance in the form of scholarships.

Anselmo-Merna High School

Sebastian Younes.

Arnold High School

Faith Bierman, Carly Gracey.

Arthur County High School

Bryce Hanna, Kinley Helmer, Hailey Jageler, Emma Ohm, Catherine Vasa, Mary Worthing.

Brady High School

Ava McGown, Triston Stearns.

Broken Bow High School

Keifer Anderson, Paul Batchelder, Keegan Baxter, Kylen Borders, Joscelyn Coleman, Emery Custer, Carsten Fox, Kennedy Garcia, Austin Harvey, Zackery Holloway, Riese Kahnk, Anna Lindstrom, Kenna McCaslin, Kaden McKean, Hannah Nichols, Brianna Quinn, Brody Ridder, Jonathan Schaaf, Chad Schmidt, Kya Scott, Kailyn Scott, Elissa Simmons, Rayelee Smith, Molly Staples, Daine Wardyn, Gerald Waterhouse, Cyrus Wells, Callie White, Ava Williams, Breanna Wilson.

Callaway High School

Lila Blomer, Heidi Donegan, Sophia Doyle, Emalee Glendy, Bryant Leeper, Irelyn Rosfeld, Isabelle Stallbaumer, Mya Weverka.

Chase County High School

Shelby Baird, Ryan Bernhardt, Kendra Burke, Brittany Chavez, LaReina Colton, Chloe Dillan, Jordan Jablonski, Jesse Krausnick, Caelyn Long, Jerzee Milner, Ella O’Neil, Morgan Peterson, Kendall Prior, Nickolas Rau, Jolee Schoenholz, Lucy Spady, Markenna Terryberry, Brice Vitosh, Matalie Wallin, Remington Yaw, Emmitt Zuege.

Cozad High School

Karissa Jackson.

Creek Valley High School

Rhonda Liddick, Grace Timm.

Dundy County-Stratton High School

Taylor Bailey, Therran Bernard, Lillian Wiese.

Hershey High School

Jonathan Burklund, Landon Hart, Kate Vaughn, Shayda Vaughn.

Hitchcock County

Riley Bortner, Katie Hrnchir, Braydn Hutto, Kylee McLain, Aimee Merrill, Lindsey Rippen.

Maxwell High School

Jagger Baird, Joree Cumming, Myah Essman, Harley Kuenning, Ellery Simpson.

McCook Senior High School

Amalia Almanza, Aiden Barger, Trenton Brooks, Grace Cappel, Brenna Carner, Andres Cushman Cabrera, Gwyneth Davis, Emma Dutton, Logan Foster, Rocco Giacalone, Tucker Gillespie, Ethan Graff, Joslyn Hammond, Xander Hazen, Isaac Hinze, Adam Kain, Sierra Kotschwar, Chesney Latta, Parker O’Toole, Carley Peters, Matthew Pochop, Addison Randel, Nathan Renner, Kailynn Rodewald, Karragan Shaw, Jonas Sommerville, Jenicca Spencer, Katie Taylor, Ainsley Taylor, Alexis Tucker, Addyson Uerling, Jarett Walter, Kaedin Waugh, Maxwell Weimer.

Mullen High School

Callie Coble, Alli Loughran, Hailey Phipps, Sean Simonson.

North Platte High School

Kirstyn Ablard, Beckett Allen, Paige Anthony, Treyce Barker, Sydney Barner, Evelyn Blaesi, Isabella Bonomo, Jaylee Bonta, Katelyn Bowers, Memphis Brown, Jack Bunger, Graesyn Buttler, Drew Carlson, Mason Carter, Jerome Caudillo, Courtney Coates, Emmalee Connell, Andrew Connelly, Nicolas Davis, Cade Davis, Emma Dewey, Olivia Eckel, Audrey Eisenrich, Lauren Ellett, Kaitlyn Evans, Elleigh Fisher, Emma Flanders, Adam Freeze, Brookelyn Griffiths, Reagan Hagen, Isabella Hardy, Madison Hatch, Sedina Hayes, Jaycee Hipwell, Alexis Hoatson, Joshua Hodges, Jonathan Hodges, Olivia Huff, Gabriel Hulquist Tate Janas, Ryan Kaminski, Josiah Kautz, Jonathon Keneipp, Andrew Kittle, Donte Koif, Torie Laubenstein, Dylan LaVante, Kaitlyn Lee, Karisa Lower, Kohltyn Majer, Breah Matuszczak, Dawson McGahan, Minnie McKenney, Isaac Mercer, Macy Nolda, Katherine O’Dell, MacGregor O’Brien, Jack Oettinger, Juliana Ortiz, Trey Pierson, Olivia Prieto, Alaina Pucylowski, Thomas Ramsey, Angela Rhoades, Kendal Roberson, Jenessa Rodriguez, Ainsley Schroder, Kortney Shannon, Christian Short, Devlin Simon, Hannah Sims, Kaymbree Smith, Traiton Snyder, Andrew Solon, Connor Songster, Cali Soper, Joseph Stone, Sydnee Sudbeck, Damita Torrez, Marcus Trotta, Carson Uehling, Joseph Vak, Roy Wagner, Jada-Mae Wheeler, Angelina Whitaker, Chloe Wiegand, Emily Winkler, Jayli Zirnig.

North Platte St. Pat’s

Teya Carlini, Macie Ebmeier, Jayla Fleck, Ashton Guo, Connor Hasenauer, Jack Heiss, Jenna Kimberling, Jordan Lech, Caleb Munson, Elise O’Neill, Kate Roberg, Justin Schroll, Kate Stienike, Kathryn Wrenn.

Ogallala High School

Rudi Anderson, Tegan Brown, Gabriella Caskey, Alexandra Coffman, Michael DeVries, Daniel Dickinson, Max Doherty, Jessica Folchert, Derek Fosbinder, Lauren Franklin, Ashley Glazebrook, Trevor Godina, Aydan Halligan, Bailey Hemphill, Jillian Kelly, Makayla Kirchner, Lexi Montgomery, Sydney Ribera, Brooklyne Schmer, Keara Sutherland, Gracen Tuttle, Grace VanBorkum.

Parkview Christian School

Greta Bolognini.

Paxton High School

Sierra Hicks, Caden Holm, Allyson Jay, Damin Luedke, Emma Vasquez.

Perkins County High School

Autumn Anderson, Brook Barnes, Meghan Bishop, Kayton Brueggeman, Hallie Fisher, Madelyn Ingold, Juels Lyon, Austin Meyer, Jordan Mireles, Samantha Patrick, Kayla Reichenberg, Emmerald Sims, Kylie Tucker.

Sandhills High School

Lindsay Cody, Miriam Ganoung, Courtney Swisher, Reece Zutavern.

Sargent High School

Kade Bottorf, Shasta Handley, Nolan Osborn, Vivian Slagle.

Selinsgrove Area High School

Spencer Baxter.

Southwest High School

Nathan Lytle, Isabella Townsend, Kassidy Wilcox.

Stapleton Public School

Megan Amos, Chloe Bassett, Samantha Carlson, Keali Florea, Ryan Shepherd, Anastasia Turner.

Sutherland High School

Matthew Bruns, Mekenna Fisher, Ashtyn Gunderson, Paige Hoelting, Molly Kammerer, Serena Martinez, Olivia Miller, Maverick Naughtin, Jon Peterka, Taigen Ruff, Jackson Sinsel, Faith Stewart, Bailey Zona.

Thedford High School

Trae Hickman, Cylee Jameson, Summar Schaefer, Seth Scranton.

Valentine High School

Fayth From, Gunnar Battershaw, Lindsey Boes, Benjamin Butcher, Sarah Butler, Renee Fisbeck, Conner Fowler, Steven Fullerton, Matthew Gibson, Hayes Hammond, Sophia Jordan, Cameron Jordan, Grace Kelber, Dakota Krogman, Tessa Krolikowski, MaKenzie Long, Becca McGinley, Cody Miller, Courtny Morgan, Holden Mundorf, Madelyn Pilakowski, Emma Richards, Mya Shelbourn, Sean Springer, Kaylee Wenig, Nicole Williams.

Wallace High School

Denay Pelster, Ainsley Strawder.

Wauneta-Palisade High School

Robert Hanna, Ruel Malcolm, Alexa Sandman, Grant Walker.

More information about MPCC’s Early Entry program is available online at mpcc.edu/admissions/early-entry-high-school-students.php.