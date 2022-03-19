Mar. 20, Honor Rolls

North Platte High School
Term 3
4.0 Freshmen
Kiley Aden, Holly Alexander, Tuesday Allen, Lindy Bergstrom, Lukas Borges, Mackenzie Bruns, Rianica Bryant, Colton Chrisman, Jaleigh Comer, Andrew Cummings, Rebekah Daily, Olivia Dobesh, Taylor Foster, Madison Genatone, Keagan Hartman, Aiden Hawks, Lane Heil, Jada Hothan, Hannah Jensen, Caden Joneson, Abby Kaminski, Chloe Lukas, Sawyer Magnuson, Richard Martinez, Brock Matuszczak, Ellyana Meduna, Hayden Miller, Sienna Mitchell, Kacey Munson, Maxwell Negley, Elizabeth Nielsen, Anita Nuredini, Marisa Pfeifer, Tiffany Rios, Jaxton Robinson, Flor Rodriguez Sanchez, Rauri Ryan, Isabel Shepherd, Braxtton Songster, Brooklyn Songster, Madison Stewart, Jackson Thomas, Brooklyn Thompson, Alonzo Torrez, Breckin Torrez, Dawson Tucker, Addison Uehling, Trinity Vak, Jayden Wallace, Jenna Ward, Eleanor Wehr, Phinehas Wiezorek.
Term 3
4.0 Sophomore
Kaitlyn Aloi, Darby Baade, Kylinn Baker, Chloe Bear Killer, Skylar Bedlan, Ellie Blakely, Carlee Bocott, Kourtnie Bokoskie, Jasmine Boo, Clancy Brown, Chase Condon, Makala Dailey, Abigail Dimmitt, David Fitzpatrick, Cyrus Frazier, Lyndee Friedrich, Alex Gove, Kylynn Haneborg, Ella Harmon, Adison Hastings, Sydney Hatch, Noah Henderson, Cayden Hilding, Haylie Hoatson, Enlai Hou, Heaven Hutchison, Nhu-y Huynh, Josyah Lunzman, Hailey Matthews, Milan McCarty, Seinna McEntire, Makenna Modlin, Rayce Moerke, Layton Moss, Landon O’Brien, Gracie Persinger, Ashlyn Pirnie, Jackson Polk, Elliott Prince, Anjel Ramos, Meara Roberts, Emma Shannon, Mia Short, Noah Short, Sophia Short, Shelby Steele, Rian Teets, Justina Viter, Draven Weir, Ani Zakrzewski Aten, Avery Zurn.
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Term 3
4.0 Junior
Breyden Ablard, Isabella Arensdorf, Jenessa Arnold, Bryce Aufrecht, Brooklyn Ayres, Carli Bales, Avery Bergeron, Tristen Beyer, Jasmine Brewer, Kalee Brosius, Jerry Cai, Sierra Cain, Aubrie Charter, Kaden Cooper, Samuel Cox, Jackson Creel, Trevor Crisman, Laurel Daily, Mercedes Deidel, Kadence Dowhower, Ella Downey, Martha Durboraw, Sage Eklund, Austin Elsen, Josephina Erb, Kaden Gilbert, Hallie Hamilton, Emily Hansen, Ashlyn Hayes, Kaitlyn Hendricks, Ava Hernandez, Karla Hernandez, Marissa Holm, Jenna Hood, Lauren Horne, Gabriel Jenny, River Johnston, Abbigail Jones, Daytona Kemptar, Caleb Kinkaid, Owen Koehn, Monica Lane, Triniti Lemmer, Quade Lowe, Trinity Luhring, Breanna Lundgreen, Bennett Magnuson, Allie Miller, Caden Miller, Tobye Miller, Tatum Montelongo, Karsen Morrison, Talea Ochoa, Jaden Ouderkirk, Aaron Parshall, Carly Purdy, Ellie Ramsey, Nelia Rivas, Paxton Robertson, Brock Roblee, Joseph Roeder, Drue Russell, Joshua San Miguel, Alexander Schimek, Jules Serrano, Grady Sexson, Natalie Sexson, Jacen Smith, Keira Smyth, Makenna Snider, Dana Sorenson, Alana Stanford, Robert Stefka, Kinley Stine, Logan Streeter, Kolten Tilford, Nathan Unger, Chantel Vargas, Emily Ward, Michaela Whipple, Morgan White.
Term 3
4.0 Senior
Kirstyn Ablard, Beckett Allen, Florie Amathieu, Paige Anthony, Treyce Barker, Evelyn Blaesi, Isabella Bonomo, Katelyn Bowers, Skyler Brown, Elsacia Buck, Graesyn Buttler, Drew Carlson, Jay Castaneda, Nicolas Davis, Erika Deibert, Audrey Eisenrich, Kaitlyn Evans, Elleigh Fisher, Emma Flanders, Adam Freeze, Lily Geiss, Francesca Grammatico, Olivia Guynan, Isabella Hardy, Madison Hatch, Sedina Hayes, Calisa Hengen, Alexis Hoatson, Jonathan Hodges, Anissa Hoffman, Gabriel Hulquist, Dante Jackson, Tate Janas, Kati Jarvis, Adalee Kackmeister, Ryan Kaminski, Josiah Kautz, Jonathon Keneipp, Donte’ Koif, Torie Laubenstein, Emberleigh Lehman, Isabel Lundy, Isabella Martinez, Breah Matuszczak, Dawson McGahan, Isaac Mercer, Jette Mueller, MacGregor O’Brien, Juliana Ortiz, Olivia Prieto, Thomas Ramsey, Kendal Roberson, Christian Short, Hannah Sims, Connor Songster, Joseph Stone, Jayde Tech, Damita Torrez, Carson Uehling, Joseph Vak, Ambria Vieyra, Roy Wagner, Brooklyn Warner, Catalina Wheeler, Jada Mae Wheeler, Chloe Wiegand, Emily Winkler, Cole Wright, Jayli Zirnig.
Term 3
3.5-3.99 Freshmen
Aurora Atchison, Tyler Axford, Kase Beel, Isabel Belgum, William Berol, Adriana Black, Addisyn Carter, Bianca Chamberlin, Logan Chitty, Cadince Coady, Alexander Cummings, Ryder Ebel, Ashlee Erickson, Ashley Goytia-Najera, Madisyn Hill, Cale Jacobson, Lyndsay James, Caitlin Johnson, Mason Kroon, Linkon Kuhn, Jaycee Lehr, Xaivria Lemmer, Erll John Maizo, Collin Manning, Callie McClain, Raelynn McKinzie, Landen Nowak, Charlotte O’Brien, Seth Penn, Jamison Rhoades, Blaize Rodriguez, Jeremiah Schimek, Jacob Simon, Brody Songster, Blakeley Staroska, Lane Talbot, Luke Tegtmeier, Amelia Wenburg.
Term 3
3.5-3.99 Sophomore
Xavier Albertson, Micah Becenti, Janalliah Bourgeois, Aimee Brown, Zoe Brown, Mia Campbell, Ian Caudy, Daejah Deatrich-Whitson, Allison Einspahr, Kaden Estrada, Keith Faler, Macie Freeze, Lance Gifford, Briley Haneborg, Kaylen Hansen, Aiden Haremza, Mason Harwager, Jacob Henry, Ellie Hoover, Jace Hughes, Raelynn James, Elijah Kempke, Ashton Knolles, Kyle Kohler, Cooper Leibhart, Sydney Letourneau, Levi Luenenborg, Brooke Luhring, Jesse Mauch, Emma McEachern, Matthew McNeel, Brena Melton, Corey Miller, Nolan Milne, Haylee Nolda, Kevin Nunez, Brandon Odle, Brian Odle, Boston Pettera, Zara Prieto, Andrew Prokop, Santino Pusateri Vieyra, Michael Randolph, Skylar Rawles, Nathan Sarazua, Quinton Schaffer, Serena Silos, Kasie Smith, Kasidi Snyder, Carson Songster, Hayden Summerson, Elizabeth Taylor, Elizabeth Tinsley, Nathan Wood, Vanessa Wood, Joslyn Zarek, Trinity Zeigler, Rorylin Zsitkovsky.
Term 3
3.5-3.99 Junior
Kaydence Ackman, Kaitlyn Aden, James Ady, Payton Alexander, Alexander Atencio, Emma Baade, Serenity Baade, Samantha Bales, Zarah Blaesi, Justis Brown, Brealyn Byrns, Natalie Casassa, Ethan Clang, Natalie Deardoff, Jonathan Dekleva, Natalia Deuerlein, Kenedi Dillard, Peyton Dimmitt, Kaitlyn Doucet, Raegan Douglas, Jefrey Dunham, Gracie Epler, Emily Epp, Dominique Estrada, Rocky Fries, Hunter Hothan, Drue Huntsman, Ross Jacobson, Ellie Junker, Carter Kelley, Carson Lachapelle, Sean Patrick Maizo, Daniel Manning, Trevor Matson, Cheyanne McGehee, Draven Moreno, Colby Munson, Joclynn Niles, Izaak Ochsner, Edward Pacheco-Bonacci, Gauge Rael, Liberty Reitz, Cayden Roehrs, Oban Sandoval, Ashton Schiel, Daniel Shea, Kenneth Smith, Zackary Smith, Branden Snelling, Jada Stanford, Savannah Stefanatz, Taylor Sutherland, Marques Taylor, Kylee Tilford, Isabel Vasquez, Lathan Welch, Uriel Wiezorek, Katelyn Wollens, Harley Yenni.
Term 3
3.5-3.99 Senior
Ashlynn Baker, Sydney Barner, Austin Blagdon, Memphis Brown, Jack Bunger, Jerome Caudillo, Evan Caudy, Courtney Coates, Andrew Connelly, Lane Dancer, Aubrey Deterding, Olivia Eckel, Destin Eckelberg, Tayler Eller, Lauren Ellett, Vincent Genatone, Ty Hilderbrand, Jaycee Hipwell, Nevaeh Johnson, Elisabeth Kramer, Faythe Lindsey, Kohltyn Majer, Savannah Mitchell, Kade Mohr, Lexis Nolda, Macy Nolda, Trey Pierson, Matthew Post, Ellie Rankin, Lucas Ratliff, Ariana Rios Villegas, Julian Rodriguez, Kaymbree Smith, Andrew Solon, Marcus Thomas, Angelina Whitaker.
Mullen High School
2021-22 third quarter all As Honor Roll
Harper Michelle Andersen, Allie Jean Boyer, Samantha Joyce Cheever, Callie D. Coble, Samuel G. Coble, Gabriel D. DeNaeyer, Medora Ryann DeNaeyer, Jaden D. Emerson, Brandon Hardin, Ethan G. Hardin, Riley Raye Hegland, Whitney R. Jennings, Jason Hunter Kraus, Jordyn J. McDowell, Alex Moore, Tierston Lynn Moore, Ella P. Rice, Lauren J. Schoonveld, Ashlyn P. Simonson, Taylor J. Svoboda, Shelby Anne Welsh, Alexander Michael Werner.
2021-22 third quarter Honor Roll
Jadyn Andersen, Izabella A. Brown, Isabella J Cedillo-Ray, Sydnee R. Cheever, Joseph S. DeNaeyer, Hayley Ann Donohoe, Jenna Lea Donohoe, Kyle L. Durfee, Luke W. Durfee, Liberty Dahn Edington, Jeffery L. Forsen, Justin Ray French, Chase T. Gracey, Margaret DeLora Haesler, Olivia Kay Haesler, Adalena James Hampton, Cayden Wayne Hampton, Andrew K. Harvey, Morgan Adyson Hassett, Trevor Dean Kuncl, Tate Andrew Kvanvig, Kalli Marie Licking, Alli J. Loughran, Erika Rain Massey, Brynne Allison McCully, Faith Miller, Hope Mary Olive Miller, Clayton E. Moore, Kaleb Paul Moore, Eli E. Paxton, Peyton Leigh Paxton, Hailey Phipps, Sean P. Simonson, Emerson Kay Thorberg, Owen T. Thorberg, Isaac J. Welch, Benjamin Sean Werner, Adam J. Wiens, Jacob Francis Wingebach, Lola Elaine Wingebach, Daniel Lee Wright.