Telegraph area honors: Jan. 22

Mid-Plains

Community College

Dean’s List

A total of 139 students qualified for the Mid-Plains Community College Dean’s List during the 2022 fall semester.

To make the list, students had to complete 12 or more applicable credit hours of college-level courses and maintain an overall grade point average of 3.5 to 3.89.

The honorees are:

Alliance

Avah Steggall.

Ansley

Lilly Jonas.

Arnold

George Mills, Cecilia Wonch.

Brule

Rylee Estrada.

Culbertson

Shawna Wilkinson.

Fort Calhoun

Rylan Wallingford.

Gering

Brylee Dean.

Harrison

Tucker Monroe.

Hershey

Abby Hassett, Alek DaMoude, Jenessa Rodriguez, Annah Wareham, Jayden White.

Keystone

Daniel Creger.

Lexington

Isaac Ortiz.

Maxwell

Savannah Mauger.

McCook

Erik Ahrens, Lillian Allen, Keenan Coady, Narissa Fawver, Krysta Henning, Leslie Hernandez, Jacob Kerns, Nathan Lytle, Faith Macfee, Graci Nelson, Tesa Nelson, Matthew Nichols, Nathan Renner, Katie Taylor, Kaedin Waugh, Cassidy Zuck.

North Platte

Kaycee Boltz, Landon Brott, Frederic Clang, Whittney Cole, Pammela Derio, Katie Doucet, Kadence Dowhower, Cody Fattig, Dorian Goff, Reagan Hagen, Gracie Halouska, Calisa Hengen, Joshua Hodges, Jaden King, Owen Koehn, Donte’ Koif, Taylor Larchick, Dylan LaVante, Gabriel Marquez, Ethan McKinzie, Natilee Mintle, Kade Mohr, Diana Nowatzke, Talea Ochoa, Jaden Ouderkirk, Juliana Ortiz, Brandi Pyzer, Julian Rodriguez, Daniel Rowedder, Logan Simmons, Andrew Tejral, Marcus Thomas, Brylee Thompson, Isabel Vasquez, Cole Walther, Blaze Walker, Jada-Mae Wheeler, Cody Williams, Kelsey Woodhouse.

Ogallala

Aydan Halligan, Braden Reeser, Jace Richter, Savanna Stevens, Madisen Thraen, Cameron Zink.

Omaha

Sam Lootens.

Paxton

Jacob Holzfaster.

Sargent

Jacob Lewellyn.

Stapleton

Camrin Coco.

Stratton

Caitlin Roundy.

Sutherland

Andrew Dowse, Conner Hogan, Bailey Zona.

Thedford

Connor Burns.

Tryon

Shyanne Lambert.

Venango

Tyler Tucker.

Wellfleet

Abel Esparza, Jon Moore.

Whitman

Hailey Phipps.

Alaska

Anchorage

Angelina Lockhart.

Arizona

Phoenix

A’Dasia Porter.

California

Suisun City

Joel Brown.

Colorado

Aurora

Kailee Rhein.

Colorado Springs

Karley Spillane.

Fleming

Whitney Chintala.

Greeley

Jisell Chumacero, Trey Summers.

Highlands Ranch

Kalyn Jackson.

Holyoke

Shyanne Conde.

Hugo

Glorya Carr.

Littleton

Nevaeh Ogden.

Loveland

McKenna Crews, Jordan Duzenack.

Parker

Avery Okeson.

Thornton

Eli Schaeffer.

Westminster

Alexis Becerra.

Georgia

Fayetteville

Bruce Carpenter.

Illinois

Saint Charles

Owen Lester.

Kansas

Oberlin

Nicklaus Rettinger.

North Dakota

Bowman

DJ Martian.

South Dakota

Sioux Falls

Teegan Schlimgen.

Texas

Houston

Remie Haynes.

McAllen

Alonzo Gutierrez.

San Antonio

Nancy Martinez-Sanchez.

Austria

Lili Kukucková.

Australia

Myles Chabi, Oliver Davies, William Edwards, Natalie Harmata, Jake Quinlivan, Dylan Sippel.

Algeria

Marouane Yahya.

Canada

Jenelle Gudjonson, Madison McGee, Michael Quick, Madisyn Simms, Andie Suhai.

Chile

Valentina Antonia Monzo.

France

Lamine Ndione.

Montenegro

Mitar Cakovic.

Netherlands

Jelle Bing.

South Africa

Brayden Dahl, Ethan Gough.

Sweden

William Humer.

United Kingdom

Zeki Cavli, Emmanuel Oladeru.

President’s List

A total of 123 students qualified for the President’s List during the 2022 fall semester at Mid-Plains Community College.

To make the list, each student had to complete 12 or more applicable credit hours in college-level courses and maintain a grade point average of 3.9 or greater.

The honorees are:

Anselmo

Vinton Johnson.

Ashby

Lane Ferguson.

Bartlett

Morgan Ramsey.

Brady

Cooper Franzen.

Broken Bow

Nolan Johnson, Cecil Kissell.

Comstock

Shaylee Oxford.

Culbertson

Faith Wagner, Evan Warren.

Curtis

Jaden Wolfe.

David City

Kennen Robinson.

Elsie

Denay Pelster.

Greeley

Vanessa Wood.

Hershey

Keira Smyth.

Imperial

Julian Gamboa, Grisleydi Ortega.

Indianola

Kaylee Guerrero.

Lewellen

Christina Ryland.

Lexington

Dalton Kunkee.

Lincoln

Jackson Finder.

Maxwell

Tobye Miller, Ashlyn Parrett, Dominic Wittstruck.

Maywood

Ridge Hastings.

McCook

Dustin Agan, Reese Dellevoet, Dylan Harvie, Luke Maris, Tiara Matson, Anna Miller, Dionte Perkins, Landyn Roth, Jenicca Spencer.

North Platte

Sarah Alexander, Colton Anderson, Jake Anthony, Ani Aten, Treyce Barker, Samantha Carlson, Dalton Clark, Gracie Correll, Montannia Courtney, David Cudzilo, Abigail Dimmitt, Olivia Eckel, Trevor Erickson, Emma Flanders, Lauren Franklin, Kenneth Gann, Jerry Gibson, Kaden Gilbert, Austin Golter, Sydney Hatch, Ava Hernandez, Christopher Hurley, Sean Hurley, River Johnston, Jonathon Keneipp, Breanna Lundgreen, Isabella Martinez, Lily Mixer, Karsen Morrison, Gracie Persinger, Carly Purdy, Meara Roberts, Paxton Robertson, Makin Shafer, Abel Silva, Drey Smith, Alyssa Stark, Daniel Start, Anja Tejral, Jamie Tobey.

O’Neill

Tessa Metschke

Ogallala

Gabriella Caskey, Christian Jones.

Omaha

Joshua Townley-Thomas.

Ord

Clayton Thomsen.

Stratton

Kylee McLain.

Sumner

Rhett Heckenlively.

Sutherland

Hunter Cook, Cassandra Medina, Lauren Nelson.

Trenton

Braydn Hutto.

Valentine

Mekallyn Bancroft, Taylor Battershaw, Lynnette Kent, MaKenzie Long, Kenneth Shelbourn.

Venango

Sophia Perez.

Verdigre

Kalyn Nielsen.

Wellfleet

LeAnna Cramer, Chloe Stucky.

Alaska

Anchorage

Esperanza Lewandowski.

Colorado

Akron

AnnaLise Glosson.

Aurora

Alexis Cortez.

Colorado Springs

Makayla Brown.

Denver

Elena Montoya.

New Raymer

Emily Johnson.

Parker

Taylor Stegman.

Kentucky

Louisville

Sylvia Omboga.

Oklahoma

Edmond

Noel Warrior.

Oregon

Bend

Bradon Boos, George Kane.

Pennsylvania

Kylertown

Sydney Dunlap.

South Dakota

Rapid City

Caleb Allen.

Texas

Austin

Joshua Maysonave.

Utah

Provo

Cassidy Fife.

Washington

Rochester

Allen Buckner.

Seattle

Kellan Riley.

Westport

Jacob Finnigan.

Wyoming

Cheyenne

Anna Williams.

Rawlins

Jessie Jerome.

Torrington

Reece Halley.

Sweden

Simon Akena.

Spain

Marta Perez.

Serbia

Milan Mandic.

Italy

Greta Bolognini.

Germany

Lucia Orthen.

Canada

Ethan Murdoch, Jason Serafinchon.

Australia

Joshua Jedretich.

Argentina

Juan Zanguitu.

Nebraska Wesleyan

University

LINCOLN — Nebraska Wesleyan University announces its 2022 fall semester academic honors list for students enrolled in traditional and adult undergraduate programs.

Honorees from the area are:

Brady

Jordan Hajj.

North Platte Genna Blakely, Harley Kuenning, Jency Starr, Hollianna Watson.

Sutherland Erica Hopping, Paige VanSkiver.

University of

Nebraska at Omaha

Chancellor’s List

Callaway

Sophia Doyle.

Culbertson

Connor Moorhous.

Gothenburg

Chays Hruza, Callum Ward.

Lexington

Keith Allen, Hana Brock, Malinda Lo.

Maxwell

Abigail Rose Jurjens.

McCook

Aiden Barger, Harley Cribbs, Mason Michaelis.

North Platte

Beckett Jeffrey Allen, Aaron Franz, Roena Ka Morton, Roy Cyrus Wagner.

Ogallala

Ashley Beamon.

Paxton

Shawn Hartman.

Dean’s List

Arthur

Skyler Swanson

Broken Bow

Lauren Avery VanLaningham.

Callaway

Eddie Berger

Cozad

Jovi Cervantes, Jaiden Nelsen, Brianna Valenzuela, Madisen Wilkinson.

Culbertson

Grace Hoyt.

Gothenburg

Amaya Marie Ackerman, Max Jinks, Carson Lewis, Maverick K. Macek.

Grant

Keegan John Sims.

Hershey

Jaylee Shaner.

Lemoyne

Rylee Jean Babish.

Lexington

Delsi Aldana, Katherine Aldana, Leslie Castaneda, Cameron Gibbons, Emily Jimenez, Ryan Johnson, Honorio Magana, Arlin Caroline Munoz, Diego Orellana, Edvin M. Ramirez-Carrillo, Jocelyn Graciela Rebolorio-Hernandez, Maria De Jesus Santoyo-Hernandez.

McCook

Amalia Almanza, Hayden Johnson, Olivia Koetter, Halie Lindquist, Isaac Nielsen, TJ Renner, Terra-Marie Harmonee Sides, Nick Wolvin.

North Platte

Matthew John Beckmann, Joree Mae Cumming, Lauren Ellett, Quincey Jane Epley, Hope Katherine Gustason, Alexis Hoatson, Sam Miller, Kateri Noffsinger, Adam Parsons, Hannah Peartree, James Sanchez, Arin VanMeter-Petrackis, David Christian Wellnitz.

Ogallala

Rebekkah Lucille Draucker, Jocelyn Horn, Abigail Jones, Gage Gregory Stokey.

Oshkosh

Maddie Lake.

Sutherland

Abbie Morris.

Valentine

Payge Whitney Poulsen.

Wisconsin Lutheran

College

MILWAUKEE, Wis. — Isaac Ganoung of Halsey, a senior at Wisconsin Lutheran College, has been named to the college’s Dean’s List for the fall 2022 semester. Ganoung is a graduate of Nebraska Lutheran High School.

University of Iowa

IOWA CITY, Iowa — Alexis Tucker of McCook was among the more than 7,500 undergraduate students at the University of Iowa named to the Dean’s List for the 2022 fall semester.

Iowa State

University

AMES, Iowa — Jessica Joann Schmidt of North Platte was named among the more than 10,200 Iowa State University students have been recognized for outstanding academic achievement on the fall semester 2022 Dean’s List.

Belmont University

NASHVILLE, Tenn. — Belmont University has announced that Tayten Wilson of Hershey was named on the Dean’s List for the Fall 2022 semester.