I am so relieved that President Trump is sending federal law-enforcement personnel to all states experiencing the current rioting and looting in the name of racial injustice. No one seems to be immune from the violence — not even Christian churches. The government’s most fundamental obligation is to safeguard life, liberty and property.

Peggy Orr

North Platte

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