Jesus was very clear. Love one another. We have become so consumed with hate and division that we are tearing our country apart. A land of liberty. We need to stop being manipulated by those seeking to take away our liberty and just look at each other as Americans. Don’t we all just want freedom and liberty? How can we have it for ourselves when we keep taking it from one another?

Sandy Erickson

North Platte

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