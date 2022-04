Sports Shorts, April 19

North Platte hires new AD

North Platte has hired Mitchell High School Athletic Director and former Mitchell and Gering football coach Jimmie Rhodes as its new activities director.

Rhodes will replace current North Platte Activities Director Jordan Cudney, who accepted the same position at Hershey High School, starting in the 2022-23 school year.

Hershey set to host softball vs. wrestling teams slow pitch softball game

Hershey High School is hosting a slow pitch softball game between its softball and wrestling teams April 24 from 1 to 3 p.m.

There will also be a home run derby split into four groups: peewee (8 or younger), youth (9 through 12), men’s and women’s. It costs $10 to participate, and there will be prizes for the winner of each division.

There will also be a silent auction and a free will donation lunch.

HIGH SCHOOL GIRLS TENNIS

McCook vs. North Platte

North Platte hosted McCook in a dual Tuesday.

Doubles

Johnson/Clause (McCook) def. Wheeler/Mueller (North Platte) 8-3

Hamilton/Douglas (North Platte) def. Meyers/Peters (McCook) 9-7

Hammond/Wiemers (McCook) def. Stine/Lundgren (North Platte) 8-3

Craig/Stewart (McCook) def. Daily/McEntire (North Platte) 8-4

Singles

Joslyn Hammond (McCook) def. Jette Mueller (North Platte) 8-4

Carsyn Craig (McCook) def. Kinley Stine (North Platte) 8-1

Abbie Johnson (McCook) def. Hallie Hamilton (North Platte) 8-1

Jaci Meyers (McCook) def. Raegan Douglas (North Platte) 8-1

Izzy Clause (McCook) def. Jada Mae Wheeler (North Platte) 8-0

Carley Peters (McCook) def. Breanna Lundgren (North Platte) 8-2

Rowen Wiemers (McCook) def. Laurel Daily (North Platte) 8-6

Laci Stewart (McCook) def. Seinna McEntire (North Platte) 8-3

HIGH SCHOOL BOYS GOLF

Ron Coleman Invite

MCCOOK — York won the team title at the Ron Coleman Invite in McCook on Tuesday.

Team scores

1, York, 333; 2, McCook Red, 359; 3, Ogallala, 360; 4, Minden, 371; 5, Cozad, 379; 6, Broken Bow, 384; 7, Gothenburg, 385; 8, Alliance, 391; 9, North Platte 401; 10, McCook White, 428; 11, Lexington, 429; 12, Holdrege, 435.

Individual scores

(top 15)

1, Emanuel Jensen, York, 81; 2, Ryan Seevers, York, 82; 3, Corbin Murphy, Ogallala, 82; 4, Marley Jensen, York, 84; 5, Evan Smith, Minden, 84; 6, Hunter Hansen, McCook Red, 85; 7, Joel Jensen, York, 86; 8, Caleb Castillo, Ogallala, 87; 9, Maddox Rickertsen, Gothenburg, 89; 10, Jonas Sommerville, McCook Red, 89; 11, Alex Svajgr, Cozad, 90; 12, Hayden Russman, Cozad, 90; 13, Kaden Broeker, Holdrege, 90; 14, Seth Hauserman, Minden, 90; 15, Nathan Reynolds, Broken Bow, 90.

HIGH SCHOOL TRACK & FIELD

Chase County Invite

IMPERIAL — Chase County boys and girls won their home invite on Tuesday.

Boys team results

1, Chase County, 225. 2, Ogallala, 168. 3, Perkins County, 113. 4, Hershey, 88. 5, Dundy County-Stratton, 68.

Boys individual results

(Top 3)

100 meter — 1, Jackson Kerchal, 11.26, Dundy County-Stratton. 2, Dalton Clark, 11.52, Hershey. 3, Dawson Mollendor, 11.57, Chase County.

200 meter — 1, Dalton Clark, 23.88, Hershey. 2, Caden Rezac, 24.29, Ogallala. 3, Jonathan Sosa, 24.49, Chase County.

400 meter — 1, Dalton Clark, 23.88, Hershey. 2, Caden Rezac, 24.29, Ogallala. 3, Jonathan Sosa, 24.49, Chase County.

800 meter — 1, Colton Pouk, 2:13.25, Perkins County. 2, Reagan Emerson, 2:17.16, Ogallala. 3, Zach Herbert, 2:17.33, Chase County.

1600 meter — 1, Mason McGreer, 5:09.29, Perkins County. 2, Colin O’Neil, 5:27.81, Chase County. 3, Trevin Moreno, 5:27.94, Chase County.

3200 meter — 1, Mason McGreer, 11:03.81, Perkins County. 2, Trevin Moreno, 12:05.39, Chase County. 3, Ethan Elliott, 12:49.13, Hershey.

110 meter hurdles — 1, Cameron Zink, 15.46, Ogallala. 2, Easton Fries, 15.75, Chase County. 3, Jayden Curtis, 16.10, Ogallala.

300 meter hurdles — 1, Cameron Zink, 41.95, Ogallala. 2, Easton Fries, 42.09, Chase County. 3, Jayden Curtis, 45.08, Ogallala.

4x100 relay — 1, Ogallala, 46.28 (Cameron Zink, Harry Caskey, Mario Bush, Caden Rezac). 2, Chase County, 46.38 (Jonathan Sosa, Ryan Bernhardt, James McArthur, Dawson Mollendor). 3, Dundy County-Stratton, 46.44 (Alex Englot, Bobby Schneider, Quade Myers, Jackson Kerchal).

4x100 throwers relay — 1, Chase County, 53.67 (Tyler O’Neil, Ben Skeels, Jesus Medina, Zane Mays). 2, Chase County, 53.75 (Malachi Christensen, Jaret Peterson, Conner Tyerman, Cooper Dillan). 3, Dundy County-Stratton, 56.11 (Mauricio Diaz, Sammy Fasso, Therran Bernard, Talan Riley).

4x400 relay — 1, Chase County, 3:39.70 (Luis Co, Stephen Murray, Easton Fries, Ryan Bernhardt). 2, Ogallala, 3:43.71 (Mathew Finken, Cameron Zink, Reagan Emerson, Caiden Castillo). 3, Perkins County, 3:46.21 (Colton Pouk, Erik Snyder, Antonio Lyon, Casey Hanson).

4x800 relay — 1, Perkins County, 9:23.94 (Mason McGreer, Triston Hite, Erik Snyder, Colton Pouk). 2, Chase County, 9:37.26 (Sergio Quintana, Colin O’Neil, Stephen Murray, Mason Tyerman). 3, Hershey, 9:49.01 (Aiden George, Jacob Lanpher, Jordan Arensdorf, Ceiden Childears).

Shot Put — 1, Kyren Graves, 48-11.5, Ogallala. 2, Jaret Peterson, 43-7.75, Chase County. 3, Austin Meyer, 43-1.75, Perkins County.

Discus — 1, Alek DaMoude, 142-1, Hershey. 2, Jaret Peterson, 129-3, Chase County. 3, Kyren Graves, 125-1, Ogallala.

High Jump — 1, Jackson Kerchal, 6-2, Dundy County-Stratton. 2, Jackton Rezac, 6-0, Ogallala. 3, Jayden Curtis, 5-10, Ogallala.

Pole Vault — 1, Mason Wallin, 11-6, Chase County. 2, Austin Lutz, 10-0, Ogallala. 3, Landon Noyes, 9-6, Perkins County.

Long Jump — 1, Casey Hanson, 20-2.5, Perkins County. 2, Ryan Bernhardt, 20-0.5, Chase County. 3, Jeron Gager, 18-6, Ogallala.

Triple Jump — 1, Blake Garner, 42-3, Perkins County. 2, James McArthur, 38-6.5, Chase County. 3, Ethan Sihm, 38-6, Perkins County.

Girls team results

1, Chase County, 284. 2, Ogallala, 144. 3, Hershey, 94. 4, Perkins County, 90. 5, Dundy County-Stratton, 20.

Girls individual results

(Top 3)

100 meter — 1, Jerzee Milner, 12.84, Chase County. 2, Ella Colson, 13.39, Chase County. 3, Elie Schmitt, 13.51, Hershey.

200 meter — 1, Makayla Kirchner, 27.11, Ogallala. 2, Ali McNair, 28.33, Chase County. 3, Gracen Tuttle, 28.43, Ogallala.

400 meter — 1, Bryn McNair, 1:00.65, Chase County. 2, Makayla Kirchner, 1:06.16, Ogallala. 3, Peyton Owens, 1:07.10, Chase County.

800 meter — 1, Bryn McNair, 2:26.90, Chase County. 2, Lindee Henning, 2:34.06, Ogallala. 3, Tayden Kirchner, 2:36.56, Ogallala.

1600 meter — 1, Lindee Henning, 6:04.20, Ogallala. 2, Lucy Spady, 6:07.60, Chase County. 3, Charis Goodell, 6:17.39, Perkins County.

3200 meter — 1, Lauren Henning, 13:41.36, Ogallala. 2, Charis Goodell, 14:27.22, Perkins County. 3, Caelyn Long, 14:55.09, Chase County.

100 meter hurdles — 1, Jerzee Milner, 15.59, Chase County. 2, Kailee Potts, 16.65, Perkins County. 3, Tristan Nordhausen, 17.52, Chase County.

300 meter hurdles — 1, Kailee Potts, 49.91, Perkins County. 2, Jerzee Milner, 50.11, Chase County. 3, Joee Clevenger, 53.20, Chase County.

4x100 relay — 1, Chase County, 52.42 (Chloe Dillan, Jordan Jablonski, Ali McNair, Jerzee Milner). 2, Ogallala, 52.88 (Gracen Tuttle, Tayden Kirchner, Eideann Tuttle, Makayla Kirchner). 3, Chase County, 55.20 (Ella Colson, Liz Reeves, Hailey Markee, Adelle Eskew).

4x100 throwers relay — 1, Chase County, 1:02.14 (Addi Leibbrandt, Brooke Schilke, Kylee Wiest, Myla Brown). 2, Chase County, 1:07.78 (Alex Johnson, Jasmine Johnson, Keirsten Colton, Jill Pankonin). 3, Perkins County, 1:09.40 (Kaila Bullock, Kylie Tucker, Iris Robles, Miroslava Lopez).

4x400 relay — 1, Chase County, 4:22.12 (Peyton Owens, Jordan Jablonski, Ali McNair, Bryn McNair). 2, Ogallala, 4:32.90 (Eideann Tuttle, Tayden Kirchner, Gracen Tuttle, Makayla Kirchner). 3, Perkins County, 4:34.27 (Libby Cole, Katie Cook, Kenna Busick, Kailee Potts).

4x800 relay — 1, Chase County, 11:03.75 (Lucy Spady, Olivia Spady, Landree McNair, Jordan Jablonski). 2, Ogallala, 11:34.20 (Lillian Holthusen, Jasmine Biel, Isabel Rodriquez, Tylee Wang). 3, Hershey, 12:18.16 (Kinley Folchert, Annah Wareham, Emma Elliott, Emma Hall).

Shot Put — 1, Kaylie Lotspeich, 33-2.25, Chase County. 2, Gabby Caskey, 32-11, Ogallala. 3, Erika Rahn, 31-7, Hershey.

Discus — 1, Michalee Brownawell, 122-3, Hershey. 2, Gabby Caskey, 116-6, Ogallala. 3, Kaylie Lotspeich, 99-9, Chase County.

High Jump — 1, Bryn McNair, 5-2, Chase County. 2, Landree McNair, 5-0, Chase County. 3, Gracen Tuttle, 4-10, Ogallala.

Pole Vault — 1, Jordan Jablonski, 9-6, Chase County. 2, Ali McNair, 9-0, Chase County. 3, Avalon Quick, 6-6, Hershey.

Long Jump — 1, Elie Schmitt, 16-4.5, Hershey. 2, Katie Cook, 15-2, Perkins County. 3, Adelle Eskew, 14-6.25, Chase County.

Triple Jump — 1, Liz Reeves, 31-0.5, Chase County. 2, Adelle Eskew, 30-0, Chase County. 3, Ava McNair, 29-11, Chase County.

Creek Valley Twilight

CHAPPELL — South Platte won the girls title and Garden County finished second at the Creek Valley Twilight on Tuesday.

Boys team results

1, Leyton, 149. 2, Garden County, 113. 3, Arthur County, 94. 4, Potter-Dix, 87. 5, South Platte, 40. 6, Creek Valley, 24.

Boys individual results

(Top 3)

100 meter — 1, Dillon Christiansen, 11.61, Garden County. 2, Luke Kasten, 11.66, Potter-Dix. 3, Dakota Storer, 11.81, Arthur County.

200 meter — 1, Lance Vasa, 23.41, Arthur County. 2, Luke Kasten, 23.49, Potter-Dix. 3, Mason Reimers, 24.27, Leyton.

400 meter — 1, Bryce Hanna, 54.21, Arthur County. 2, Lucas Trujillo, 55.34, Creek Valley. 3, Alexander Caraveo, 55.68, Creek Valley.

800 meter — 1, Thomas Muldoon, 2:06.52, Potter-Dix. 2, Justin Ernest, 2:07.49, Leyton. 3, Lucas Trujillo, 2:07.93, Creek Valley.

1600 meter — 1, Gabriel Tretter, 5:03.52, Leyton. 2, Brayden Kasten, 5:18.09, Potter-Dix. 3, Zeke Christiansen, 5:18.71, Garden County.

3200 meter — 1, Zeke Christiansen, 12:05.57, Garden County. 2, James Pease, 12:54.81, Potter-Dix. 3, Dash Richards, 13:22.95, South Platte.

110 meter hurdles — 1, Johnny Vargas, 17.03, Garden County. 2, Scout Gamble, 17.84, Leyton. 3, Kaleb Borges, 18.54, Leyton.

300 meter hurdles — 1, Johnny Vargas, 42.13, Garden County. 2, Dillon Christiansen, 44.94, Garden County. 3, Kaleb Borges, 46.30, Leyton.

4x100 relay — 1, Leyton, 45.55. 2, Arthur County, 45.68 (Dakota Storer, Justin Wenzel, Kable Wykert, Lance Vasa). 3, Potter-Dix, 46.15.

4x400 relay — 1, Leyton, 3:42.85. 2, Arthur County, 3:50.22 (Bryce Hanna, Knight Kramer, Justin Wenzel, Lance Vasa). 3, Garden County, 3:55.19 (Nate Billey, Dillon Christiansen, Gunner Roberson, Dominic Fisher).

4x800 meter — 1, Leyton, 9:00.58. 2, Garden County, 9:25.91 (Zeke Christiansen, Wyland Lobner, Nate Billey, Gunner Roberson). 3, Arthur County, 9:43.17 (Bryce Hanna, Talan Storer, Kable Wykert, Knight Kramer).

Shot Put — 1, Jonathan Borges, 42-10, Leyton. 2, Zachary Anderson, 39-06, Leyton. 3, Jared Anton, 36-05, Potter-Dix.

Discus — 1, Jonathan Borges, 125-10.50, Leyton. 2, Niko Koon, 110-06, Potter-Dix. 3, Trey Kirch, 110-02, Garden County.

High Jump — 1, Justin Wenzel, 5-10, Arthur County. 2, Lance Vasa, 5-08, Arthur County. 3, Johnny Vargas, 5-08, Garden County.

Pole Vault — 1, Alex Anton, 9-06, Potter-Dix. 2, Dawson Juelfs, 9-00, Leyton. 3, Cort Rummel, 8-06, Leyton.

Long Jump — 1, Kable Wykert, 19-09, Arthur County. 2, Mason Reimers, 19-07, Leyton. 3, Luke Kasten, 19-00, Potter-Dix.

Triple Jump — 1, Johnny Vargas, 39-02, Garden County. 2, Justin Wenzel, 37-00, Arthur County. 3, Dash Richards, 35-00.50, South Platte.

Girls team results

1, South Platte, 104. 2, Leyton, 98. 3, Arthur County, 71. 4, Garden County, 70. 5, Potter-Dix, 51. 6, Creek Valley, 40. 7, Banner County, 35. 8, Minatare, 5.

Girls individual results

(Top 3)

100 meter — 1, Kallie Crossman, 13.73, Potter-Dix. 2, Kamry Kramer, 13.77, Garden County. 3, Jena Spady, 13.82, Garden County.

200 meter — 1, Jaedin Johns, 28.32, Arthur County. 2, Trinity Beutler, 29.16, Leyton. 3, Mary Worthing, 29.35, Arthur County.

400 meter — 1, Shawnee Gamble, 1:02.88, Leyton. 2, Jaedin Johns, 1:04.71, Arthur County. 3, Jacei Spangler, 1:08.17, Arthur County.

800 meter — 1, Anna Speirs, 2:50.08, Creek Valley. 2, Samantha Marin, 2:51.10, Creek Valley. 3, Catherine Vasa, 3:00.02, Arthur County.

1600 meter — 1, Axi Benish, 5:51.18, Leyton. 2, Isabelle Reichman, 6:17.74, South Platte. 3, Makyla Mason, 7:01.99, Banner County.

3200 meter — 1, Makyla Mason, 14:51.02, Banner County. 2, Jayden Shoemaker, 15:12.69, Potter-Dix. 3, Britany Lofton, 15:25.83, South Platte.

100 meter hurdles — 1, Taylyn Bauer, 17.46, South Platte. 2, Zaili Benish, 17.52, Leyton. 3, Olivia Christiansen, 18.49, Garden County.

300 meter — 1, Zaili Benish, 49.03, Leyton. 2, Taylyn Bauer, 51.36, South Platte. 3, Olivia Christiansen, 52.01, Garden County.

4x100 relay — 1, Arthur County, 54.81 (Mary Worthing, Jacei Spangler, Audrey Wilson, Jaedin Johns). 2, Garden County, 55.04 (Kamry Kramer, Aubrey Evans, Olivia Christiansen, Jena Spady). 3, Potter-Dix, 56.69.

4x400 relay — 1, Leyton, 4:37.10. 2, South Platte, 4:39.82 (Taylyn Bauer, Avery Hayward, Ansley Carlson, Isabelle Reichman). 3, Arthur County, 4:44.08 (Mary Worthing, Catherine Vasa, Jaedin Johns, Jacei Spangler).

4x800 meter — 1, South Platte, 12:40.27 (Isabelle Reichman, Madison Cheleen, Kerstin Brown, Britany Lofton).

Shot Put — 1, Lily Tabor, 32-11, Potter-Dix. 2, Kaitlyn Craig, 32-07, Leyton. 3, Haily Koenen, 30-10, South Platte.

Discus — 1, Jena Spady, 81-09, Garden County. 2, Claire Watchorn, 81-01, Leyton. 3, Madison Cheleen, 75-11, South Platte.

High Jump — 1, Riley Jones, 4-11, Banner County. 2, Karsyn Burgman, 4-09, Creek Valley. 3, Jayden Shoemaker, 4-05, Potter-Dix.

Pole Vault — 1, Johanna Frerichs, 7-00, South Platte. 2, Kallie Crossman, 6-06, Potter-Dix. 3, Ansley Carlson, 6-06, South Platte.

Long Jump — 1, Kamry Kramer, 16-01, Garden County. 2, Audrey Wilson, 14-09.25, Arthur County. 3, Jacei Spangler, 14-05.25, Arthur County.

Triple Jump — 1, Aubrey Evans, 30-11, Garden County.

Gothenburg/Brady Invite

GOTHENBURG — The North Platte girls and Gothenburg boys won the Gothenburg/Brady Invite on Tuesday.

Boys team results

1, Gothenburg, 137. 2, Brady, 119. 3, Sandhills Valley, 106. 4, North Platte, 69. 5, Lexington, 44. 5, Maxwell, 44. 7, Minden, 4.

Boys individual results

(Top 3)

100 meter — 1, Dillon Miller, 11.10, Brady. 2, Blake Lusk, 11.50, Brady. 3, Alaric Jesseph, 11.90, Gothenburg.

200 meter — 1, Dillon Miller, 22.50, Brady. 2, Blake Lusk, 22.60, Brady. 3, Alaric Jesseph, 23.90, Gothenburg.

400 meter — 1, Jonathan Davis, 55.10, Gothenburg. 2, Rylie Shirk, 56.20, Brady. 3, Taylor Cheek, 56.90, Maxwell.

800 meter — 1, Cooper Franzen, 2:11.50, Brady. 2, Isaac Goosey, 2:12.20, Sandhills Valley. 3, Luke Tegtmeier, 2:15.50, North Platte

1600 meter — 1, Parker Graves, 4:48.30, Gothenburg. 2, Isaac Goosey, 5:11.00, Sandhills Valley. 3, Jay Ady, 5:26.10, North Platte.

3200 meter — 1, Parker Graves, 10:47.50, Gothenburg. 2, Colin Rooney, 11:24.60, Sandhills Valley. 3, Jared Trimble, 11:36.00, Sandhills Valley.

110 meter hurdles — 1, Trey Stevens, 16.40, Gothenburg. 2, Jaxton Starr, 17.20, Sandhills Valley. 3, Shane Most, 17.60, Brady.

300 meter hurdles — 1, Trey Stevens, 44.30, Gothenburg. 2, Sean Meints, 44.40, Gothenburg. 3, Jaxton Starr, 46.60, Sandhills Valley.

4x100 relay — 1, Brady, 45.50 (Shane Most, Dillon Miller, Rylie Shirk, Blake Lusk). 2, Maxwell, 46.10 (Levi Huffman, Tyler Neill, Jack Meyer, Taylor Cheek). 3, North Platte, 47.10 (Gabe Moreno, Jace Tomlinson, Jordan Yonkers, Sam Erbert).

4x400 relay — 1, Brady, 3:45.30 (Dillon Miller, Rylie Shirk, Cooper Franzen, Blake Lusk). 2, Gothenburg, 3:57.70 (Caden Neels, Jackson Daum, Jonathan Davis, Rye Tiller). 3, Lexington, 3:57.90 (Estaban Colon, Jesus Mercado, Herson Rodriguez, Jante Miller-Alarcon).

4x800 meter — 1, Sandhills Valley, 9:11.90 (Colin Rooney, Leyton Connell, Jared Trimble, Isaac Goosey). 2, North Platte, 9:32.20 (Oban Sandoval, Sean Maizo, Luke Tegtmeier, Noah Short). 3, Brady, 9:32.30 (Cooper Franzen, Levi Jurjens, Jayden Tillman, Rylie Shirk).

Shot Put — 1, Tad Dimmitt, 50-04.50, Sandhills Valley. 2, Tayvier Mitchell, 41-07.50, Brady. 3, Cameron Carr, 40-02, Brady.

Discus — 1, Tad Dimmitt, 127-03, Sandhills Valley. 2, Kayden Stubbs, 110-06, Maxwell. 3, Alex Gove, 108-04, North Platte.

High Jump — 1, Shane Most, 6-01, Brady. 2, Jack Meyer, 5-10, Maxwell. 3, Jaxton Starr, 5-08, Sandhills Valley.

Pole Vault — 1, Kade Cox, 12-00, Gothenburg. 2, Tra Rossell, 11-06, Gothenburg. 3, Tyler Trumbley, 10-06, Gothenburg.

Long Jump — 1, Jackson Creel, 19-05, North Platte. 2, Caleb Burnside, 19-02.50, Sandhills Valley. 3, Jackson Daum, 18-06, Gothenburg.

Triple Jump — 1, Africa Riek, 39-10.50, Lexington. 2, Shane Most, 39-08, Brady. 3, Caleb Burnside, 38-01.50, Sandhills Valley.

Girls team results

1, North Platte, 127. 2, Gothenburg, 111. 3, Maxwell, 74. 4, Brady, 68. 5, Lexington, 61. 6, Sandhills Valley, 54. 7, Minden, 12.

Girls individual results

(Top 3)

100 meter — 1, Sierra Carr, 13.20, Brady. 2, Hannah Delvin, 14.00, Gothenburg. 3, Kylee Tilford, 14.30, North Platte.

200 meter — 1, Sierra Carr, 28.00, Brady. 2, Brooklynn Brown, 28.90, North Platte. 3, Hannah Devlin, 29.10, Gothenburg.

400 meter — 1, Ava Weyers, 1:03.70, Gothenburg. 2, Sierra Carr, 1:04.00, Brady. 3, Ava McGown, 1:09.90, Brady.

800 meter — 1, Alexus Osborn, 2:48.90, Maxwell. 2, Ava McGown, 2:51.10, Brady. 3, Hayden Ricley, 2:52.70, Gothenburg.

1600 meter — 1, Jocelyn Franzen, 6:19.30, Brady. 2, Yarely Simental, 6:30.60, Lexington. 3, Diana Ramirez-Lemus, 6:38.60, Lexington.

3200 meter — 1, Jocelyn Franzen, 13:56.70, Brady. 2, Diana Ramirez-Lemus, 14:14.80, Lexington. 3, Yarely Simental, 14:28.80, Lexington.

100 meter hurdles — 1, Hayden Miller, 19.40, North Platte. 2, Trinity Vak, 20.70, North Platte. 3, Hannah Pagel, 21.30, Maxwell.

300 meter hurdles — 1, Logan Hilbers, 57.00, Gothenburg. 2, Lindy Bergstrom, 57.30, North Platte. 3, Zoe Brown, 1:01.50, North Platte.

4x100 relay — 1, Gothenburg, 55.80 (Kaileigh Gilligan, Andrea Bassett, Hannah Devlin, Emaleigh Rosse). 2, North Platte, 56.80 (Ella Janas, Brooklynn Brown, Trinity Vak, Hayden Miller). 3, Brady (Sierra Carr, Trina Pearson, Liberty Schultz-Pierce, Ava McGown).

4x400 relay — 1, Gothenburg, 4:45.30 (Madison Bogus, Hayden Ricley, Ava Weyers, Logan Hilbers). 2, North Platte, 4:53.10 (Brooklynn Brown, Lindy Bergstrom, Zoe Brown, Olivia Dobesh). 3, Lexington, 5:16.30 (Patti Louthan, Jessica Hovie, Neida Velasquez, Nineht Arevalo).

4x800 relay — 1, Sandhills Valley, 11:56.40 (Marianne Zuniga, Ani Trimble, Ali Trimble, Haylee Dimmitt). 2, North Platte, 11:56.50 (Boston Pettera, Kaitlyn Aloi, Izzy Shepherd, Shelby Steele).

Shot Put — 1, Joree Cumming, 32-05, Maxwell. 2, Jaylen Dimmitt, 31-10, Sandhills Valley. 3, Carly Jensen, 29-03, Gothenburg.

Discus — 1, Carly Jensen, 95-01, Gothenburg. 2, Myah Essman, 92-08, Maxwell. 3, Arena Fetty, 84-02, Sandhills Valley.

High Jump — 1, Jocelyn Cheek, 4-06, Maxwell. 2, Mackenzie Bruns, 4-04, North Platte. 3, Brooklynn Brown, 4-02, North Platte.

Pole Vault — 1, Mackenzie Bruns, 8-06, North Platte. 2, Emaleigh Rosse, 8-00, Gothenburg. 2, Macie Freeze, 8-00, North Platte.

Long Jump — 1, Kylee Tilford, 15-09, North Platte. 2, Hannah Devlin, 15-04.50, Gothenburg. 3, Aisha Ahmed, 14-01.25, Lexington.

Triple Jump — 1, Harley Kuenning, 29-10, Maxwell. 2, Aisha Ahmed, 29-09.75, Lexington. 3, Saije Phelps, 29-02.50, Sandhills Valley.