Sports Shorts, Mar. 15

SPVA boys, girls all-conference teams revealed

The SPVA boys and girls basketball teams were revealed on Tuesday.

For the boys, St. Pat’s Jack Heiss and Brecken Erickson, Bridgeport’s Braxten Swires, Hershey’s Cooper Hill and Chase County’s Kade Anderson were named to the first team.

Perkins County’s Hunter Garner and Hayden Foster, Bridgeport’s Kason Loomis and Kolby Lussetto and St. Pat’s Caleb Munson were named to the second team.

Perkins County’s Blake Garner and Triston Hite, Chase County’s Keenan Cole and Ryan Bernhardt, Hershey’s Garrett Brannan and Aidan George, Sutherland’s Jackson Sinsel, St. Pat’s Will Moats and Bridgeport’s Mason Nichols were listed as honorable mentions.

For the girls, Bridgeport’s Ruthie Loomis-Goltl and Olivia Loomis-Goltl, Chase County’s Bryn McNair, St. Pat’s Tonja Heirigs and Hershey’s Alex Beveridge were named to the first team.

Hershey’s Shayda Vaughn, Perkins County’s Kailee Potts, St. Pat’s Kate Stienike, Bridgeport’s Brooklyn Mohrman and Chase County’s Jordan Joblonski were named to the second team.

Kimball’s Chantel Malson and Katie Heeg, Sutherland’s Faith Stewart, Hershey’s Emma Hall, Chase County’s Jerzee Milner, St. Pat’s Mae Siegel, Bridgeport’s Mackenzie Liakos and Perkins County’s Libby Cole were listed as honorable mentions.

River’s Edge hosting 4 person scramble in May

River’s Edge Golf Club is hosting a four person scramble May 21 to 22.

A practice round will be available May 20. Call for tee times for practice round.

The tournament starts May 21 and includes dinner and calcutta. The final round will start May 22. Seniors will tee off from the senior tee box through the tournament.

Contact Bear Jorgenson at the pro shop at 308-532-7550 to enter.

BOWLING

League Bowling

Wild Bills hosts weekly leagues.

League results

Feb. 14

COMMERCIAL

Top 3 Teams — That One Team 146.5, Team 10 148, Railers 142

Top 3 Games — (Women) Sarah Kepler 197, Susan Brunette 189, Michelle Lopez 188. (Men) Bryan Schirmer 268, John Little 266, Cody Foster/Matt Buesch 255

Top 3 Series — (Women) Vicky Spuhler 518, Michelle Lopez 513, Susan Brunette 510. (Men) Matt Buesch 665, Bryan Schirmer 661, Cody Foster 631

Feb. 15,

KRULL CLINIC SENIORS

Top 3 Teams — Sky Riders 69, Strike Force 63, Reeses Pieces 62.5

Top 4 Games — Rick Troutner 214, Dan Katzenstein 178, Blake Barnum 175, Shirley Eggers 158

Top 4 Series — Dan Katzenstein 501, Blake Barnum 489, Rick Troutner 486, Shirley Eggers 432

TUESDAY NIGHT MIXED

Top 3 Teams — Split Happens 65, Rear Enders 56.5, Donohue Express 56

Top 4 Games — (Women) Michelle Lopez 216, Shawna Riedel 189, Casey Kates 172, Janet Lockhart 165. (Men) Josh Budke 225, Adam Jording 211, Orlan Treat 209, Emil Kates 200

Top 4 Series — (Women) Shawna Riedel 512, Michelle Lopez 509, Casey Kates 487, Janet Lockhart 435. (Men) Josh Budke 620, Adam Jording 558, Emil Kates 555, Gary Lopez 515

Feb. 16

SLOW RISERS

Top 3 Teams — Lucky Strikes 62.5, Forever 21 61, Little Women 58.5, Jericca Lewis 212, Teresa Baker 181, Schuyler Racek 173, Joan Perry 172

Top 4 Series — Jericca Lewis 557, Schuyler Racek 478, Karen Phillips 439, Tammy LaLanne 432

DOLLS & DAMES

Top 3 Teams — S.O.S. 57.5, Big Red 52.5, Fitzpatrick Ent. 47.5

Top 4 Games — Lou Rochford 182, Molly Whitman/Marsha Reece 168, Donna Moore/Shannon Burk 157, Deb Simpson 152

Top 4 Series — Marsha Reece 461, Molly Whitman 454, Lou Rochford 452, Deb Simpson 430

Feb. 17

THURSDAY COFFEE

Top 3 Teams — Crazy Dames 64.5, Bowling Babes 48, Pin Tippers 45

Top 4 Games — Linda Dubry 219, Bea Gaites 211, Johnadean Petersen 181, Lois Snyder 179

Top 4 Series — Linda Dubry 532, Bea Gaites 507, Karen Phillips 476, Kathy Nutter 455

Feb. 21

HIRAILERS

Top 3 Teams — Jackhammerz 223, Kailin-Kevon 188, Beauty & the Beast 173.5

Top 4 Games — William Nelson 232, Kailin Williams 205, Ashia Lum 180, Bill Hopper 179

Top 4 Series — William Nelson 617, Kailin Williams 541, Kevon Pascoe 487, Ashia Lum 486

COMMERCIAL

Top 3 Teams — That One Team 162.5, Man On 159, Team 10 158

Top 3 Games — (Women) Renae Strodtman 223, Jackie Donohue 204, Michelle Lopez 198. (Men) Sam Hansen 278, Shawn Simpson 268, John Little/Shane Simpson 257

Top 3 Series — (Women) Renae Strodtman 542, Michelle Lopez 529, Tina Tiensvold 478. (Men) Shawn Simpson 738, John Little 672, Sam Hansen 664

Feb. 22

KRULL CLINIC SENIORS

Top 3 Teams — Sky Riders 70, Strike Force 66, Reeses Pieces 65.5

Top 4 Games — Cheryl Reese 207, Blake Barnum 189, Del Roe 179, Shirley Eggers 175

Top 4 Series — Blake Barnum 517, Del Roe 511, Cheryl Reese 488, Marion Thomsen 483

TUESDAY NIGHT MIXED

Top 3 Teams — Split Happens 63, Hookers 54, Donohue Express 53

Top 4 Games — (Women) Michelle Lopez 199, Casey Kates 182, Ashia Lum 175, Tina Matthews 170. (Men) Lloyd Lockhart 219, Josh Budke 213, Gary Lopez 209, Michael Ochoa 205

Top 4 Series — (Women) Michelle Lopez 567, Casey Kates 484, Jackie Donohue 445, Ashia Lum 443 (Men) Josh Budke 584, Michael Ochoa 560, Lloyd Lockhart 546, Gary Lopez 542

Feb. 23

SLOW RISERS

Top 3 Teams — Lucky Strikes 64.5, Forever 21 63, Little Women 61.5

Top 4 Games — Jericca Lewis 207, Schuyler Racek 193, Karen Phillips 186, Sheri Mlady 167

Top 4 Series — Jericca Lewis 565, Karen Phillips 481, Schuyler Racek 479, Sheri Mlady 434

DOLLS & DAMES

Top 3 Teams — S.O.S. 58.5, Big Red 55.5, Fitzpatrick Ent. 47.5

Top 4 Games — Lou Rockford 190, Shree Saye 189, Molly Whitman 171, Deb Simpson 164

Top 4 Series — Shree Saye 471, Lou Rochford 460, Deb Simpson 452, Marsha Reece 442

Feb. 24

THURSDAY COFFEE

Top 3 Teams — Crazy Dames 66.5, Bowling Babes 49, Pin Tippers 48

Top 4 Games — Karen Phillips 193, Linda Dubry 171, Velma Smith 170, Kathy Nutter 163

Top 4 Series — Karen Phillips 438, Velma Smith 436, Lois Snyder 435, Bea Gaites 425

Feb. 28

HIRAILERS

Top 3 Teams — Jackhammerz 231.5, Kailin-Kevon 200, Beauty & the Beast 182

Top 4 Games — William Nelson 265, Kailin Williams 209, Ashia Lum 187, Randy Freemyer 178

Top 4 Series — William Nelson 554, Kailin Williams 536, Ashia Lum 500, Randy Freemyer 478

COMMERCIAL

Top 3 Teams — That One Team 181, Railers 174, Man On 171

Top 3 Games — (Women) Christy Amos 228, Tina Tiensvold 197, Tari Luetters 195. (Men) Shawn Simpson 255, Shane Simpson 246, Cody Foster 238

Top 3 Series — (Women) Tari Luetters 541, Christy Amos 521, Vicky Spuhler 502. (Men) Shane Simpson 662, Sam Hansen 645, Cody Foster 635

Mar. 1

KRULL CLINIC SENIORS

Top 3 Teams — Sky Riders 73, Strike Force 69, Reeses Pieces 65.5

Top 4 Games — Del Roe 200, Blake Barnum 199, Dick Baxter/Sharon Hasenauer 178

Top 4 Series — Del Roe 535, Dick Baxter 505, Dan Katzenstein 502, Blake Barnum 480

TUESDAY NIGHT MIXED

Top 3 Teams — Split Happens 68, Donohue Express 63, Hookers 61

Top 4 Games — (Women) Michelle Lopez 184, Arisa Mackey 174, JK/Amanda Curtis 163, Casey Kates 159. (Men) Justin Armijo 208, Thomas Barnett 203, Josh Budke/Orlan Treat 202, Adam Jording 195

Top 4 Series — (Women) Michelle Lopez 509, JK 465, Anna Frederick 443, Casey Kates 433 (Men) Josh Budke 585, Orlan Treat 571, Thomas Barnett 545, Blake Barnum 518

Mar. 2

SLOW RISERS

Top 3 Teams — Lucky Strikes 67.5, Forever 21 65, Little Women 62.5

Top 4 Games — Kathi Moore 187, Denise Flanders 181, Jericca Lewis 179, Tracy Thompson 175

Top 4 Series — Kathi Moore 501, Jericca Lewis 482, Tracy Thompson 481, Sheri Mlady 456

DOLLS & DAMES

Top 3 Teams — S.O.S. 59.5, Big Red 59, Fitzpatrick Ent. 50.5

Top 4 Games — Deb Simpson 168, Anne Hoatson 147, Meg Kirkland 146, Molly Whitman 142

Top 4 Series — Deb Simpson 473, Meg Kirkland 410, Marsha Reece 399, Molly Whitman 393

Mar. 3

THURSDAY COFFEE

Top 3 Teams — Crazy Dames 68.5, Bowling Babes/Pin Tippers 50, That’s How We Roll 39.5

Top 4 Games — Karen Phillips 187, Bea Gaites 173, Linda Dubry 167, Lois Snyder 160

Top 4 Series — Karen Phillips 492, Bea Gaites 463, Linda Dubry 454, Lou Rochford 433

Mar. 7

COMMERCIAL

Top 3 Teams — That One Team 203, Railers 195, Man On 190.5

Top 3 Games — (Women) Brooke Simpson 203, Susan Brunette 198, Tari Luetters 193. (Men) Sam Hansen 257, Justin Armijo 248, Kailin Williams 244

Top 3 Series — (Women) Susan Brunette 564, Shawna Riedel 518, Tari Luetters 509. (Men) Kailin Williams 668, Shane Simpson 641, Justin Armijo 637

Mar. 8

KRULL CLINIC SENIORS

Top 3 Teams — Sky Riders 75, Strike Force 70, Reeses Pieces 65.5

Top 4 Games — Dan Katzenstein 189, Blake Barnum 182, Del Roe 180, Shirley Eggers 176

Top 4 Series — Dan Katzenstein 502, Del Roe 500, Blake Barnum 487, Shirley Eggers 465

TUESDAY NIGHT MIXED

Top 3 Teams — Split Happens 72, Hookers 65, Donohue Express 63

Top 4 Games — (Women) Michelle Lopez 204, Amy Hawks 190, Casey Kates 180, Janet Lockhart 175. (Men) Gary Lopez 224, Adam Jording 212, Josh Budke/Justin Armijo 211, J. T. Beck 205

Top 4 Series — (Women) Michelle Lopez 572, Casey Kates 498, Janet Lockhart 489, Amy Hawks 440. (Men) J. T. Beck 554, Justin Armijo 551, Adam Jording 545, Gary Lopez 544

Mar. 9

SLOW RISERS

Top 3 Teams — Lucky Strikes 68.5, Forever 21 68, Little Women 65.5

Top 4 Games — Schuyler Racek 206, Jericca Lewis 202, Denise Flanders 186, Tracy Thompson 179

Top 4 Series — Jericca Lewis 556, Schuyler Racek 537, Denise Flanders 507, Sheri Mlady 487

DOLLS & DAMES

Top 3 Teams — S.O.S. 63.5, Big Red 62, Fitzpatrick Ent. 51.5

Top 4 Games — Deb Simpson 211, Donna Moore 182, Shannon Burk 164, Molly Whitman 161

Top 4 Series — Deb Simpson 555, Molly Whitman 457, Donna Moore 431, Shannon Burk 418

Mar. 10

THURSDAY COFFEE

Top 3 Teams — Crazy Dames 71.5, Pin Tippers 53, Bowling Babes 51

Top 4 Games — Karen Phillips 190, Susan Collins 184, Bea Gaites 175, Linda Dubry 169

Top 4 Series — Linda Dubry 467, Karen Phillips 464, Gloria Livingston 453, Susan Collins 452