Sports Shorts, May 3

HIGH SCHOOL TRACK & FIELD

MAC Invite

BAYARD — The Garden County boys finished second and the South Platte girls finished third at the MAC Invite on Tuesday.

Boys team results

1, Leyton, 165. 2, Garden County, 107. 3, Bayard, 97. 4, Potter-Dix, 93.5. 5, South Platte, 48.5. 6, Creek Valley, 9.

Area individual results

(Top 6)

100 meter — 2, Dillon Christiansen, 11.71, Garden County.

200 meter — 3, Ethan Reichman, 24.88, South Platte.

400 meter — 3, Ethan Reichman, 55.46, South Platte. 4, Nate Billey, 56.01, Garden County. 5, Alexander Caraveo, 56.42, Creek Valley.

800 meter — 3, Alexander Caraveo, 2:14.03, Creek Valley. 4, Cavin Lanman, 2:14.47, South Platte. 5, Gunner Roberson, 2:18.21, Garden County. 6, Quinten Koenen, 2:24.44, South Platte.

1600 meter — 2, Nate Billey, 5:18.41, Garden County. 3, Zeke Christiansen, 5:21.12, Garden County.

3200 meter — 1, Zeke Christiansen, 11:11.17, Garden County. 5, Eldon Lambert, 13:21.30, Garden County. 6, Michael Lutz, 13:21.61, Creek Valley.

110 meter hurdles — 1, Johnny Vargas, 17.08, Garden County. 6, Cordell Frerichs, 22.40, South Platte.

300 meter hurdles — 1, Johnny Vargas, 43.09, Garden County. 2, Dillon Christiansen, 44.06, Garden County. 4, Dash Richards, 48.18, South Platte. 5, Cordell Frerichs, 50.46, South Platte.

4x100 relay — 4, Garden County, 51.92 (Wyland Lobner, Dominic Fisher, Logan Rethwisch, Trey Kirch). 5. South Platte, 52.90 (Cordell Frerichs, Ethan Naylor, Cavin Lanman, Ethan Reichman).

4x400 relay — 2, Garden Coun6ty, 3:55.77 (Dillon Christiansen, Nate Billey, Dominic Fisher, Gunner Roberson). 4, South Platte, 4:13.59 (Brayden Einspahr, Quinten Koenen, Cooper Evans, Cavin Lanman).

4x800 relay — 1, Garden County, 8:54.76 (Zeke Christiansen, Johnny Vargas, Nate Billey, Gunner Roberson). 3, South Platte, 9:51.80 (Cavin Lanman, Dash Richards, Cooper Evans, Quinten Koenen).

Discus — 4, Trey Kirch, 115-0, Garden County. 6, Carter Dormann, 108-8, Garden County.

High Jump — 4, Jarrete Schwartz, 4-8, South Platte.

Pole Vault — 5, Quinten Koenen, 7-6, South Platte.

Long Jump — 5, Dillon Christiansen, 17-3, Garden County. 6, Brayden Einspahr, 16-1, South Platte.

Triple Jump — 1, Johnny Vargas, 39-6.5, Garden County. 3, Dash Richards, 35-8, South Platte.

Girls team results

1, Bayard, 163.5. 2, Leyton, 107. 3, South Platte, 85.5. 4, Potter-Dix, 65. 5, Garden County, 52. 6, Creek Valley, 28. 7, Banner County, 17. 8, Minatare, 1.

Area individual results

(Top 6)

100 meter — 3, Kamry Kramer, 13.94, Garden County. 4, Jena Spady, 14.00, Garden County.

200 meter — 5, Lauryn Stanley, 29.78, South Platte.

400 meter — 3, Isabelle Reichman, 1:08.75, South Platte. 4, Ansley Carlson, 1:11.85, South Platte. 5, Aubrey Evans, 1:12.11, Garden County.

800 meter — 3, Anna Speirs, 2:48.85, Creek Valley. 6, Madison Cheleen, 3:03.66, South Platte.

1600 meter — 3, Britany Lofton, 7:03.96, South Platte. 4, Bailey VanHorn, 7:05.72, South Platte.

3200 meter — 5, Britany Lofton, 15:26.83, South Platte.

100 meter hurdles — 1, Taylyn Bauer, 17.25, South Platte. 4, Olivia Christiansen, 18.41, Garden County. 6, Zaerihya Doncheske, 19.75, South Platte.

300 meter hurdles — 2, Olivia Christiansen, 51.63, Garden County. 3, Taylyn Bauer, 52.23, South Platte. 6, Elizabeth Whiting, 57.30, Creek Valley.

4x100 relay — 3, Garden County, 55.92 (Kamry Kramer, Aubrey Evans, Olivia Christiansen, Jena Spady). 5, South Platte, 56.87 (Taylyn Bauer, Lauryn Stanley, Avery Hayward, Johanna Frerichs). 6, Creek Valley, 57.38 (Karsyn Burgman, Alexxa Fletcher, Ella Whiting, Elizabeth Whiting).

4x400 relay — 2, South Platte, 4:45.31 (Taylyn Bauer, Avery Hayward, Ansley Carlson, Isabelle Reichman). 4, Creek Valley, 5:04.24 (Karsyn Burgman, Alexxa Fletcher, Anna Speirs, Elizabeth Whiting).

4x800 relay — 1, South Platte, 12:21.18 (Avery Hayward, Madison Cheleen, Kerstin Brown, Britany Lofton). 3, Creek Valley, 12:41.38 (Anna Speirs, Ella Ningen, Chloa Ningen, Chaeli Polk).

Shot Put — 3, Haily Koenen, 31-4.5, South Platte. 5, Jena Spady, 29-2, Garden County.

Discus — 3, Jena Spady, 85-11.5, Garden County. 4, Madison Cheleen, 83-8, South Platte. 5, Haily Koenen, 81-8, South Platte.

High Jump — 1, Karsyn Burgman, 4-9, Creek Valley. 6, Zaerihya Doncheske, 4-5, South Platte.

Pole Vault — 4, Ansley Carlson, 7-0, South Platte. 5, Johanna Frerichs, 6-6, South Platte.

Long Jump — 3, Kamry Kramer, 14-1, Garden County. 5, Lauryn Stanley, 13-5.75, South Platte. 6, Ansley Carlson, 12-10.5, South Platte.

Triple Jump — 2, Aubrey Evans, 29-8.5, Garden County. 5, Johanna Frerichs, 26-5.5, South Platte.

SWC Invite

GOTHENBURG — McCook boys and girls won the SWC Invite on Tuesday.

Boys team results

1, McCook, 125. 2, Broken Bow, 117. 3, Ainsworth, 66. 4, Gothenburg, 59. 5, Minden, 55. 6, Cozad, 52. 7, Ogallala, 42. 8, Valentine, 11.

Boys individual results

(Top 3)

100 meters — 1, Qwentin Coble, 11.05, Broken Bow. 2, Carter Nelson, 11.22, Ainsworth. 3, Jacob Gomez-Wilson, 11.26, McCook.

200 meter — 1, Qwentin Coble, 22.76, Broken Bow. 2, Cash Chytka, 23.25, Cozad. 3, Jacob Gomez-Wilson, 23.26, McCook.

400 meter — 1, Konner Verbeck, 51.35, Minden. 2, Wes Geiken, 53.16, Gothenburg. 3, Caiden Castillo, 53.81, Ogallala.

800 meter — 1, Konner Verbeck, 2:05.61, Minden. 2, Weston Walgren, 2:06.72, McCook. 3, Yahriel Gaeta, 2:07.28, Gothenburg.

1600 meter — 1, Carter Harsin, 4:44.52, Minden. 2, Daine Wardyn, 4:48.81, Broken Bow. 3, Jack Lancaster, 4:49.86, Valentine.

3200 meter — 1, Ty Schlueter, 10:02.30, Ainsworth. 2, Noah Osmond, 10:13.52, Broken Bow. 3, Daine Wardyn, 10:30.81, Broken Bow.

110 meter hurdles — 1, Cameron Zink, 15.64, Ogallala. 2, Zane Eggleston, 15.92, Broken Bow. 3, Caleb Allen, 16.28, Ainsworth.

300 meter hurdles — 1, Cameron Zink, 41.38, Ogallala. 2, Tanner Gibb, 41.46, Minden. 3, Zane Eggleston, 42.36, Broken Bow.

4x100 relay — 1, McCook, 43.61 (Jacob Gomez-Wilson, Adam Dugger, Lucas Gomez-Wilson, Cole Thomas). 2, Gothenburg, 45.33 (Zach Harbur, Wes Geiken, Jake Burge, Alaric Jesseph). 3, Cozad, 45.80 (Alex Werner, Cash Chytka, Brayden Wilkinson, Cord Chytka).

4x400 relay — 1, Gothenburg, 3:34.54 (Zach Harbur, Wes Geiken, Alaric Jesseph, Jake Burge). 2, McCook, 3:36.81 (Lucas Gomez-Wilson, Patrick Gross, Josiah Wilkinson, Cole Thomas). 3, Minden, 3:38.96.

4x800 relay — 1, McCook, 8:33.59 (Weston Walgren, Josiah Wilkinson, Patrick Gross, Grant Cappel). 2, Minden, 8:45.20. 3, Broken Bow, 8:48.74 (Daine Wardyn, Noah Osmond, Tallen Harrold, Brock Oeltjen).

Shot Put — 1, Jaden Cervantes, 51-5, Cozad. 2, Sawyer Bumgarner, 49-0, Broken Bow. 3, Kyren Graves, 46-4, Ogallala.

Discus — 1, Carter Nelson, 152-2.25, Ainsworth. 2, Jaden Vollenweider, 135-6.25, Cozad. 3, Tyler Thomas, 132-7, Broken Bow.

High Jump — 1, Carter Nelson, 6-2, Ainsworth. 2, Brendan Gillen, 6-0, McCook. 2, Monty Brooks-Follmer, 6-0, Cozad.

Pole Vault — 1, Branson McDonald, 14-2, McCook. 2, Carter Nelson, 13-2, Ainsworth. 3, Jake Burge, 13-2, Gothenburg.

Long Jump — 1, Evan Mai, 20-9, McCook. 2, Logan Havlicek, 20-5.5, McCook. 3, Qwentin Coble, 20-0, Broken Bow.

Triple Jump — 1, Alex Messinger, 43-3.5, McCook. 2, Evan Mai, 41-1.5, McCook. 3, Caleb Allen, 40-7.25, Ainsworth.

Girls team results

1, McCook, 139. 2, Ogallala, 69. 3, Broken Bow, 63. 4, Minden, 59.5. 5, Valentine, 56. 6, Gothenburg, 53. 7, Ainsworth, 47. 8, Cozad, 39.5.

Girls individual results

(Top 3)

100 meter — 1, Makaia Baker, 12.93, Cozad. 2, Anna Lindstrom, 13.21, Broken Bow. 3, Makayla Kirchner, 13.23, Ogallala.

200 meter — 1, Makaia Baker, 26.59, Cozad. 2, Tacey From, 26.67, Valentine. 3, Makayla Kirchner, 27.41, Ogallala. 400 meter — 1, Shawna Wilkinson, 1:00.08, McCook. 2, Makaia Baker, 1:01.06, Cozad. 3, Tacey From, 1:01.40, Valentine.

800 meter — 1, Shawna Wilkinson, 2:25.72, McCook. 2, Tayden Kirchner, 2:28.03, Ogallala. 3, Brianna Quinn, 2:31.40, Broken Bow.

1600 meter — 1, Lindee Henning, 5:39.84, Ogallala. 2, Jessie Hurt, 5:40.39, Minden. 3, Samantha (Sammy) Rodewald, 5:50.82, McCook.

3200 meter — 1, Lindee Henning, 11:57.41, Ogallala. 2, Samantha (Sammy) Rodewald, 12:26.57, McCook. 3, Katherine Kerrigan, 12:38.01, Ainsworth.

100 meter hurdles — 1, Emma Dutton, 15.65, McCook. 2, Mattie Kamery, 16.13, Minden. 3, Becca McGinley, 16.17, Valentine.

300 meter hurdles — 1, Emma Dutton, 47.88, McCook. 2, Mattie Kamery, 48.38, Minden. 3, Aubrey O’Hare, 48.72, Gothenburg.

4x100 relay — 1, McCook, 51.66 (Kennedy Walter, Emma Dutton, Ainsley Taylor, Shawna Wilkinson). 2, Ogallala, 52.42 (Gracen Tuttle, Tayden Kirchner, Eideann Tuttle, Makayla Kirchner). 3, Valentine, 52.49.

4x400 relay — 1, McCook, 4:13.00 (Danika Havlicek, Sienna Dutton, Leah Spencer, Shawna Wilkinson). 2, Ogallala, 4:17.14 (Eideann Tuttle, Tayden Kirchner, Gracen Tuttle, Makayla Kirchner). 3, Broken Bow, 4:18.08 (Brianna Quinn, Kailyn Scott, Anna Lindstrom, Maren Chapin).

4x800 relay — 1, McCook, 10:07.56 (Samantha (Sammy) Rodewald, Isabella [Izzy] Renner, Leah Spencer, Sienna Dutton). 2, Broken Bow, 10:21.52 (Brianna Quinn, MaKinley Tobey, Gaby Staples, Gracie Hackel). 3, Minden, 11:01.46.

Shot Put — 1, Kaitlyn Nelson, 40-8, Ainsworth. 2, Sierra H Kotschwar, 40-6.5, McCook. 3, Brittni Kinne, 37-1, McCook.

Discus — 1, Madison Smith, 135-1.5, Gothenburg. 2, Sierra H Kotschwar, 123-10.5, McCook. 3, Kaitlyn Nelson, 122-5.5, Ainsworth.

High Jump — 1, Kailee Kellum, 5-2, Valentine. 2, Kya Scott, 5-0, Broken Bow. 3, Makenna Starkey, 5-0, Minden

Pole Vault — 1, Hannah Crow, 9-10, McCook. 2, Chayse Friehe, 9-4, McCook. 3, Ashlyn Richeson, 9-4, Gothenburg.

Long Jump — 1, Kailee Kellum, 16-5, Valentine. 2, Ava Weyers, 16-4.25, Gothenburg. 3, Cameryn Goochey, 15-10.5, Ainsworth.

Triple Jump — 1, Eden Raymond, 33-7, Ainsworth. 2, MaKenzie Long, 31-11.25, Valentine. 3, Aubree Bules, 31-0.25, Minden.

Best of the Midwest Invite

SUTHERLAND — Area teams participated at the Best of the Midwest on Tuesday.

Boys individual results

(Top 3)

100 meter — 1, Dillon Miller, 11.09, Brady. 2, William Kulhanek, 11.18, Overton. 3, Trae Hickman, 11.26, Sandhills/Thedford.

200 meter — 1, Dillon Miller, 22.37, Brady. 2, Jackson Roberts, 22.81, St. Pat’s. 3, William Kulhanek, 23.00, Overton. 400 meter — 1, Cache Gracey, 52.11, South Loup. 2, Blake Lusk, 54.29, Brady. 3, Chase Moorhead, 54.49, Hershey.

800 meter — 1, Silas Cool, 2:06.73, South Loup. 2, Lucas Trujillo, 2:08.75, Creek Valley. 3, Derek Trompke, 2:10.73, Cambridge.

1600 meter — 1, Trevor Kuncl, 4:43.25, Mullen. 2, Logan Recoy, 4:54.89, South Loup. 3, Carson Trompke, 5:01.64, Cambridge.

3200 meter — 1, Damin Luedke, 10:21.64, Paxton. 2, Trevor Kuncl, 10:31.52, Mullen. 3, Jarrett Miles, 10:33.53, St. Pat’s.

110 meter hurdles — 1, Will Moats, 15.32, St. Pat’s. 2, Clayton Moore, 15.46, Mullen. 3, Easton Fries, 15.60, Chase County.

300 meter hurdles — 1, Clayton Moore, 41.10, Mullen. 2, Will Moats, 41.32, St. Pat’s. 3, Wyat Lambertson, 42.04, Anselmo-Merna.

4x100 relay — 1, Sandhills/Thedford, 44.38 (Kyle Cox, Seth Scranton, Reece Zutavern, Trae Hickman). 2, St. Pat’s, 44.57 (Jaxon Knisley, Josh Davies, Jackson Roberts, Will Moats). 3, Chase County, 45.12 (Jonathan Sosa, Ryan Bernhardt, James McArthur, Dawson Mollendor).

4x400 relay — 1, Chase County, 3:37.60 (Luis Co, Stephen Murray, Easton Fries, Ryan Bernhardt). 2, Arthur County, 3:39.95 (Bryce Hanna, Justin Wenzel, Dakota Storer, Lance Vasa). 3, Cambridge, 3:41.36.

4x800 relay — 1, Perkins County, 8:45.87 (Mason McGreer, Triston Hite, Erik Snyder, Colton Pouk). 2, St. Pat’s, 8:49.15 (Sam Troshynski, Dax Connick, James Heirigs, Jarrett Miles). 3, Cambridge, 8:54.30.

Shot Put — 1, Tad Dimmitt, 55-4, Sandhills Valley 2, Sebastian Kramer, 50-5.50, Medicine Valley. 3, Cristian Blincow, 48-8, Loomis.

Discus — 1, Alek DaMoude, 153-11, Hershey. 2, Tad Dimmitt, 149-3, Sandhills Valley. 3, Cristian Blincow, 147-9, Loomis. High Jump — 1, Hayden Kramer, 6-2, Medicine Valley. 2, Shane Most, 6-0, Brady. 3, Caleb Munson, 5-10, St. Pat’s. 3, Kyle Jutten, 5-10, Wauneta-Palisade.

Pole Vault — 1, Jon Peterka, 13-10, Sutherland. 2, Jace Smith, 12-6, Sutherland. 3, Mason Wallin, 12-6, Chase County.

Long Jump — 1, Jackson Roberts, 20-6.75, St. Pat’s. 2, Chance Elwood, 20-5, Sutherland. 3, Ryan Bernhardt, 20-4.75, Chase County.

Triple Jump — 1, William Kulhanek, 42-3, Overton. 2, Quintin Shaner, 41-9.25, Cambridge. 3, Seth Scranton, 41-3, Sandhills/Thedford.

Girls individual results

(Top 3)

100 meter — 1, Story Rasby, 12.65, Sutherland. 2, Kiley Hejtmanek, 12.97, Maywood-Hayes Center. 3, Adysen McCarter, 13.32, Overton.

200 meter — 1, Kiley Hejtmanek, 26.50, Maywood-Hayes Center. 2, Adysen McCarter, 27.12, Overton. 3, Autumn Holt, 27.21, Loomis.

400 meter — 1, Bryn McNair, 58.05, Chase County. 2, Maeli Meier, 1:01.70, Overton. 3, Violet Nelms, 1:03.89, Overton.

800 meter — 1, Story Rasby, 2:23.95, Sutherland. 2, Aimee Merrill, 2:32.71, Hitchcock County. 3, Brenna Deterding, 2:34.97, Cambridge.

1600 meter — 1, Peyton Paxton, 5:41.77, Mullen. 2, Tallianna Martin, 5:43.35, South Loup. 3, Braelyn Gifford, 5:47.90, St. Pat’s.

3200 meter — 1, Lucy Spady, 12:26.01, Chase County. 2, Callie Coble, 12:43.09, Mullen. 3, Mariah Gardner, 12:49.86, Wallace.

100 meter hurdles — 1, Jerzee Milner, 15.79, Chase County. 2, Dayle Haake, 16.33, Sandhills/Thedford. 3, Kendyl Flaming, 16.92, Wallace.

300 meter hurdles — 1, Jerzee Milner, 46.54, Chase County. 2, Kailee Potts, 46.71, Perkins County. 3, Kendyl Flaming, 49.48, Wallace.

4x100 relay — 1, Chase County, 51.52 (Chloe Dillan, Jordan Jablonski, Ali McNair, Jerzee Milner). 2, Sandhills/Thedford (Brea Branic, Dayle Haake, Tenley Rasmussen, Karley Haake). 3, South Loup, 52.87 (Joslyn Reiff, Bryn Schwarz, Taylor Ross, Halie Recoy).

4x400 relay — 1, Chase County, 4:13.19 (Peyton Owens, Jordan Jablonski, Ali McNair, Bryn McNair). 2, Maywood-Hayes Center, 4:18.72 (Ashlin Broz, Kiley Hejtmanek, Ellie Broz, Reagan Stengel). 3, South Loup, 4:20.54 (Ivy Tullis, Abby Stallbaumer, Taylor Ross, Bryn Schwarz).

4x800 relay — 1, Chase County, 10:12.85 (Olivia Spady, Landree McNair, Bryn McNair, Jordan Jablonski). 2, Maywood-Hayes Center, 10:21.67 (Ashlin Broz, Ellie Broz, Kassidy Hatfield, Reagan Stengel). 3, Cambridge, 10:28.49 (Rachel Harris, Jalen Kent, Breelle Miller, Brenna Deterding).

Shot Put — 1, Chloe Anderson, 37-0, Loomis. 2, Hope Koller, 36-5.50, Arapahoe. 3, Kaylyn Roblee, 36-1.50, Medicine Valley.

Discus — 1, Abby Stallbaumer, 115-6, South Loup. 2, Michalee Brownawell, 111-10, Hershey. 3, Kaylie Lotspeich, 111-1, Chase County.

High Jump — 1, Paige Klumpe, 5-0, Cambridge. 2, Brea Branic, 4-10, Sandhills/Thedford. 3, Stella Heapy, 4-10, Medicine Valley.

Pole Vault — 1, Ambie Custard, 9-6, Southwest. 2, Blair Brennan, 9-6, Overton. 3, Ali McNair, 9-0, Chase County.

Long Jump — 1, Shelby Welsh, 16-8.50, Mullen. 2, Elie Schmitt, 16-3, Hershey. 3, Hayley Miles, 16-0.50, St. Pat’s.

Triple Jump — 1, Mae Siegel, 35-5.50, St. Pat’s. 2, Adysen McCarter, 34-6.25, Overton. 3, Hayley Miles, 33-8, St. Pat’s.

BOYS HIGH SCHOOL GOLF

Cozad/Minden Dual

COZAD — Cozad won the dual meet against Minden on Tuesday.

Team results

1, Cozad, 155, 2, Minden, 158. 3, Minden JV, 176. 4, Minden Reserves, 204. 5, Cozad JV, 219. 6, Cozad Reserves, 533. 7, Minden Reserves, 834.

Individual results

(Top 15)

1, Seth Hauserman, Minden, 38. 2, Paul Cole, Cozad, 38. 3, Alex Svajgr, Cozad, 38. 4, Hayden Russman, Cozad, 38. 5, Brycen Schwenka, Minden, 39. 6, Evan Smith, Minden, 40. 7, Nolan Reed, Minden, 41. 8, Ben Yocom, Cozad, 41. 9, Jamey Birkestrand, Minden, 42. 10, Alex Johnson, Minden JV, 42. 11, Jasper Birkestrand, Minden JV, 43. 12, Will Runions, Minden JV, 45. 13, Rilan Olson, Minden JV, 46. 14, Hudson Weeder, Minden Res., 49. 15, Carter Frecks, Minden Res., 49.

HIGH SCHOOL BASEBALL

Crete 5, Maxwell/St. Pat’s 4

CRETE — Crete defeated Maxwell/St. Pat’s 5-4 on Tuesday.

Maxwell/St. Pat’s start district play on Thursday.